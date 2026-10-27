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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:29

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Mert Hakan Yandaş polisle tartıştı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içi adeta savaş alanına dönerken, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın polis ekipleriyle yaşadığı tartışma geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Mert Hakan Yandaş polisle tartıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:29

Süper Lig’in 9. haftası dev bir randevuya sahne oldu. , ’ta ağırladığı ezeli rakibi ’yi Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in attığı gollerle 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Mert Hakan Yandaş polisle tartıştı

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE SAHA KARIŞTI 

Nefes kesen mücadelenin tamamlanmasının ardından sahada sinirler gerildi. İki takım futbolcuları arasında başlayan sözlü atışmalar kısa sürede arbedeye dönüştü. Saha içinde büyüyen olayları yatıştırmak için Spor Şube Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Mert Hakan Yandaş polisle tartıştı

MERT HAKAN YANDAŞ EMNİYET MENSUBUYLA TARTIŞTI 

Olayların yatıştırılmaya çalışıldığı esnada Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile görevli bir polis memuru arasında sıcak anlar yaşandı. Soyunma odası tüneline doğru yönelen tecrübeli futbolcunun, polis memurunu eliyle ittiği ve sert bir dille tartıştığı anlar kameralara yansıdı. Emniyet güçlerinin yoğun çabası sonucu sahadaki gerginlik kontrol altına alındı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Mert Hakan Yandaş polisle tartıştı

ARCHİE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA KIRMIZI KART ÇIKTI

Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan, maçın bitimiyle yaşanan arbedeyi cezasız bırakmadı. Saha içindeki gerginliğin tarafı olan Galatasaray’dan ile Fenerbahçe’den Archie Brown, hakem Karaoğlan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Mert Hakan Yandaş polisle tartıştı
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Abdülkerim Bardakcı
#mert hakan yandaş
#Futbol
#rams park
#Spor
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