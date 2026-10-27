Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası saha karıştı! Mert Hakan Yandaş polisle tartıştı

Süper Lig’in 9. haftası dev bir randevuya sahne oldu. Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in attığı gollerle 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE SAHA KARIŞTI

Nefes kesen mücadelenin tamamlanmasının ardından sahada sinirler gerildi. İki takım futbolcuları arasında başlayan sözlü atışmalar kısa sürede arbedeye dönüştü. Saha içinde büyüyen olayları yatıştırmak için Spor Şube Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olaya müdahale etmek zorunda kaldı.

MERT HAKAN YANDAŞ EMNİYET MENSUBUYLA TARTIŞTI

Olayların yatıştırılmaya çalışıldığı esnada Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile görevli bir polis memuru arasında sıcak anlar yaşandı. Soyunma odası tüneline doğru yönelen tecrübeli futbolcunun, polis memurunu eliyle ittiği ve sert bir dille tartıştığı anlar kameralara yansıdı. Emniyet güçlerinin yoğun çabası sonucu sahadaki gerginlik kontrol altına alındı.

ARCHİE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA KIRMIZI KART ÇIKTI

Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan, maçın bitimiyle yaşanan arbedeyi cezasız bırakmadı. Saha içindeki gerginliğin tarafı olan Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe’den Archie Brown, hakem Karaoğlan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.