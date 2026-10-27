Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi! "Bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz"

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasarsay ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak ligdeki puanını 22'ye yükseltti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin arıdndan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Futbolcuların maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Okan Buruk, "Sadece fiziksel olarak değil, taktiksel olarak da çok fazla doğru şey yaptık. Belki bu senenin en rahat maçını oynamış olabiliriz. Çok daha farklı bir skora gidebilirdik. Kaçırdığımız goller oldu. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elimizde tuttuk. Maçın başından sonuna kadar hem oyun kurmalar, sahaya yayılmamız, rakip kaleye gidişler, ikinci topları almada birçok şeyi çok iyi yaptık. Planladığımız gibi yaptık. Çok önemli oyunculara karşı oynuyorsunuz. Rakibimizin kadrosunda çok önemli oyuncular var. Çok fazla uzun top vardı. Ön alan baskımıza karşı rakibimiz uzun topları yaptı. Çok daha farklı bir skor da bugün ortaya çıkabilirdi. Stadyumda bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Final maçı oynamadık, sadece bir galibiyet aldık. Ligde yolumuza bir sonraki maçla devam edeceğiz. Bu oyunu, öz güveni devam ettirip bir sonraki maça gitmemiz gerekiyor. Çok sert bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. 9. haftada takımların birbirine yakınlığı var. Amed de iyi bir şekilde geliyor, liderliğe ortak oldular. O yarış devam edecek. Yarından sonra Konyaspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Milli takım arasına kadar bu 3 maçı kazanıp girmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GEREKLİ CEZALAR VERİLECEKTİR"

Maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili sorulan soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Çok tam göremedim. Çok fazla insan sahanın içerisindeydi. Maç sonu her zaman oyuncuların sinirleri, tepkileri, özellikle kaybeden takım için tepki ortaya çıkıyor. Yaşanabilecek şeyler. Maç gayet temiz geçti. Maç içerisinde bir şey olmadı. Bu olaylarla ilgili gerekli cezalar verilecektir. Maç sonunda özellikle kaybeden takımın oyuncusu bu gerginliği daha da ortaya çıkartabiliyor" diye cevap verdi.

"PLANLARIMIZ HEP TUTTU"

Galatasaray başında geride kalan 4 senede Fenerbahçe ile yarıştıklarını belirten 53 yaşındaki teknik adam, "5. senem. Bu 4 senede Fenerbahçe ile yarıştık. Direkt rakibiniz olduğu için onlara karşı kazanmak için planlar yaptık. Bu planlarımız hep tuttu. Öz güven de var, psikolojik olarak bu tür maçlara daha üstün çıkarsınız. Aynı takıma karşı daha fazla kazanınca bunları yaşayabilirsiniz. Hem içeride hem de dışarı aynı oyunları oynadık. Hep kazanmaya oynadık. Vincic’in yönettiği maç, üzülmediğim beraberlikti. Onun dışında hep kazanmaya oynadık. Kazanmaya oynadığımız için de o öz güvenle birlikte galibiyetleri elde ettik" değerlendirmesinde bulundu.

"BATRAKOV ÇOK İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDU"

Bugün ilk defa tam takım olduklarını hatırlatan Okan Buruk, "Herkes hazırdı. Oynamak için kulübede olan birçok oyuncumuz var. Transfer dönemi bizim için maalesef hep geç kapanıyor. Transferin sonunda 4 takıma da baktığımızda geç tamamlıyorlar. Oyuncuların gelmesi, hazır hale gelmesi, takımı tanıması bu süre eylül ayını alıyor. Birçok oyuncuyu en hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu da bir süre alıyor. Bu sürede dalgalanmalar oluyor. Batrakov çok iyi bir oyun ortaya koydu. Her geçen gün takımı daha iyi tanıyor, oyunu daha iyi tanıyor. Bu dönemde eleştirilmek de normal. Son iki maçta oyun olarak iyi oynadık. Bundan sonra bunu devam ettirmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

"BU KIRILMALARI YAŞAMAMIZ GEREKİYOR"

Bu senenin farklı olduğunu aktaran Okan Buruk, "Milli oyuncular, Dünya Kupası yaşadılar. Daha az tatil, daha fazla maç oynadılar. Bu oyuncuların lige adapte olmaları süre alıyor. Biz 3 maçı da 90. dakikalarda attığımız golle, maçın sonunda kurduğumuz üstünlüklerle kazandık. Biraz daha birlikte oynamaya ihtiyaç vardı. Lille maçı bu anlamda kaderimizi değiştiren maçlardan biridir. Bu Lizbon da olabilirdi. Bu kırılmaları yaşamamız gerekiyor. Lille maçında bunu yaşamadık. Onun öz güveni de takım üzerinde devam ediyor" dedi.

OKAN BURUK'TAN ZEMİN AÇIKLAMASI

RAMS Park'ın zeminiyle ilgili soruya ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Zemin yenilendi. Hibrit olduğu için onu gördüm. Bazı yerlerde o şeyleri görebilirisiniz. Gençlerbirliği maçıyla oynadığımız statla bu stadı karşılaştırmak garip geldi. Barcelona böyle zeminde oynadığı için mutlu olmuştu. Futbol oynanmayacak bir zemin değil, daha iyi olması gerekiyor. Değiştikten sonra Barcelona ve Kasımpaşa maçı daha iyiydi, biraz geriye gitmiş" diye cevap verdi.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANMAK HER ZAMAN BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Derbiden sonra soyunma odasında büyük bir sevinç olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Fenerbahçe’ye karşı kazanmak her zaman büyük bir mutluluk. Derbi kazanmak, direkt rakibine karşı kazanmak, o mutluluğu her zaman yaşıyorsunuz. Galatasaray taraftarını mutlu etmek iki katı daha fazla mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"LEMINA VE TORREIRA ÇOK İYİ OYNADI"

Orta saha tercihlerinde Lucas Torreira ve Mario Lemina’yı oynatmasının hatırlatılması üzerine Buruk, "Lemina ve Torreira çok iyi oynadı. Oraya hiç dokunmak istemedim. Lesley, Ngaha, İlkay gerçekten iyi çalışıyor. Onlar da daha çok süre vermemiz gerekiyor. Orta sahada çok fazla oyuncumuz var. Bu anlamda bir sıkıntı çekmiyoruz. Her zaman şu var; daha iyisi olabilir mi, devre arasında ne yapacağız, bunu düşünüyoruz. Burada oyuncuların performanslarını görmemiz gerekiyor. İlkay çok önemli bir oyuncu, karakter. Oynadığı zaman yüzde 100’ünü veriyor. Lesley ve Nhaga’ya da daha çok süre vermemiz lazım ki değerlendirebilelim. Onlara da çok süre vermemiz gerekiyor" dedi.

Rus futbolcu Aleksey Batrakov’un iyi bir takım oyuncusu olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Baskılarda gitmeyen takımdan, baskıları yapan takıma döndü. Osimhen ile öndeki baskıları yapıyor. Orta sahaya çok fazla yardım etti. Ofansif dışında bence savunma anlamında da inanılmaz geliştiriyor. Çok oynamaya isteyen, oynamaya aç, takımın başarısını her zaman etkileyen bir oyuncu. Bu anlamda mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.