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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:37

Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuştu! "Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri atan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Hocanın taktiklerini doğru şekilde uyguladık. Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:37

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ile , 'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi ilk yarıda Nijeryalı yıldızı 'in attığı gollerle 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Victor Osimhen, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuştu! "Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık"

Derbiyi kazanmanın önemli olduğunu belirten Nijeryalı oyuncu, "Şampiyon olmak için derbileri kazanmak önemli. Bu büyük büyük derbiyi kazanıp 3 puanı almayı başardık. Mutluyuz, takımdan, performanstan, taraftardan dolayı. Taraftarımız hem rakibi baskı altına aldı hem bizi çok iyi destekledi. Hocanın taktiklerini doğru şekilde uyguladık. Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık." dedi.

Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuştu! "Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık"

Galatasaray'ı çok sevdiğini söyleyen Osimhen, "Bu hafta maç öncesinde konuşmalar oldu. Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri hep arkamda, hep desteklediler. Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum. Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili konuştu! "Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık"

Galatasaray'ın 21 yaşındaki orta sahası ile ilgili de konuşan Osimhen, "Batrakov çok sıradışı, inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan. Soyunma odasında da iyi 'vibe'lar veriyor. Ülkeyle, Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Galatasaray efsanelerini öğrenmeye çalışıyor. 2 senedir buradaymış gibi ama halbuki 2 aydır buraya. Batrakov'un önceki maçlarını izledim ve nereye gidersem ne yapacağını anladım. Eski kulüplerinde diğer forvetlerle bağını izledim. Bana yapabileceğim koşuları anlattı. Başka kulüpte olsa kıskanırdım. Umarım sakatlanmaz ve yardıma devam eder. Bütün iyi dileklerim onunla." dedi.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#victor osimhen
#Futbol
#rams park
#Aleksey Batrakov
#Spor
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