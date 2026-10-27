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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:20

Archie Brown, maç sonundaki kavgayla ilgili konuştu! "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanırken maçın ardından Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı arasında arbede yaşandı. Brown maç sonu basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:20
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:20

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada dev derbide ile , 'ta kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken maçın ardından saha içi karıştı.

Archie Brown, maç sonundaki kavgayla ilgili konuştu! "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar"

Maçın son düdüğünün çalışmasının ardından olaylar çıktı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arasında başlayan tartışmandan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi. Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü.

Archie Brown, maç sonundaki kavgayla ilgili konuştu! "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar"

"KADIN GİBİ TIRMALIYORLAR VE SAÇ ÇEKİYORLAR"

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, maç sonu basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptanları, Matteo Guendouzi’nin saçından çekti. Ben de gördüm ve onu savundum" diye konuştu.

Brown, ardından boynundaki izi göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

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#galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#rams park
#roland sallai
#Spor
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