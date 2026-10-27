Archie Brown, maç sonundaki kavgayla ilgili konuştu! "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar"

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken maçın ardından saha içi karıştı.

Maçın son düdüğünün çalışmasının ardından olaylar çıktı. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmandan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi. Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü.

"KADIN GİBİ TIRMALIYORLAR VE SAÇ ÇEKİYORLAR"

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, maç sonu basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptanları, Matteo Guendouzi’nin saçından çekti. Ben de gördüm ve onu savundum" diye konuştu.

Brown, ardından boynundaki izi göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.