Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu! "Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor"

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen atarken Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını aktaran İsmail Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık, bize yakışmayan ilk yarı. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık, önde baskılı oynamaya çalıştık ve bir gol bulduk. Sonuçta istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik. Hep beraber nedenlerin içine girmeden önümüze bakıyoruz. Göztepe maçına şu andan itibaren konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

Kartal, çıkış yolu reçetesinin sorulması üzerine; "Reçetemiz; önümüze bakıyoruz. İyi sonuçlar alarak taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"DERBİ KAZANMADAN ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR"

Bu sezon iki derbiden de mağlubiyetle ayrılmalarının hatırlatılması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Şu anda sezonun bitmesine çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynaması gereken maçlar var. Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor bu sene de biz olabiliriz" diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj veren İsmail Kartal, "Çok üzgünüz, onlardan özür diliyoruz. Sonuçta Galatasaray ile 6 puanlık fark var. Sadece kötü oynadık. 3 puanlı sistemde kapanmayacak fark değil." ifadelerini kullandı.