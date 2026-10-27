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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu! "Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dev derbide deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "İstediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik. Hep beraber nedenlerin içine girmeden önümüze bakıyoruz" dedi. Bu sezon iki derbiden de mağlubiyetle ayrılmalarının hatırlatılması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor bu sene de biz olabiliriz" diye konuştu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:04

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ile , 'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen atarken Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör , derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu! "Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor"

İstedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını aktaran İsmail Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık, bize yakışmayan ilk yarı. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık, önde baskılı oynamaya çalıştık ve bir gol bulduk. Sonuçta istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik. Hep beraber nedenlerin içine girmeden önümüze bakıyoruz. Göztepe maçına şu andan itibaren konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

Kartal, çıkış yolu reçetesinin sorulması üzerine; "Reçetemiz; önümüze bakıyoruz. İyi sonuçlar alarak taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu! "Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor"

"DERBİ KAZANMADAN ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR"

Bu sezon iki derbiden de mağlubiyetle ayrılmalarının hatırlatılması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Şu anda sezonun bitmesine çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynaması gereken maçlar var. Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor bu sene de biz olabiliriz" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu! "Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor"

Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj veren İsmail Kartal, "Çok üzgünüz, onlardan özür diliyoruz. Sonuçta Galatasaray ile 6 puanlık fark var. Sadece kötü oynadık. 3 puanlı sistemde kapanmayacak fark değil." ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Futbol
#ismail kartal
#rams park
#Spor
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