Dev derbi sonrası saha ringe döndü! Galatasaray-Fenerbahçe maçında kırmızı kartlar havada uçuştu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sonucu merakla beklenen dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanarak ligde puanını 22'ye yükseltti. Fenerbahçe ise Galatasaray yenilgisinin ardından 16 puanda kaldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. ve 44. dakikada Victor Osimhen atarken Fenerbahçe'nin tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

DERBİNİN ARDINDAN FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide son düdüğün çalmasının ardından saha içinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmandan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi.

Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü.