CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 9. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 9. haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde 19 puanlı Galatasaray ile 16 puanlı Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Saat 21.30'da başlayacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, ligde 17 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenmişti.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, ligde 22 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku

GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.