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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 00:17

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyetini yorumladı! "Farkı açabilirdik"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dev derbide sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda maçın ardından açıklamalarda bulunan kaleci Uğurcan Çakır, "Özellikle ilk yarıda müthiş bir performans sergiledik. Maçın başından itibaren çok iyi oynadık. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı ve herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyetini yorumladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 00:17

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında dev derbide ile , 'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri atarken sarı-lacivertlilerin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyetini yorumladı! "Farkı açabilirdik"

Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, dev derbinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bugün taraftarların harika olduğunu ve kendilerine inanılmaz destek verdiklerini belirten Uğurcan Çakır, "Rakip takıma karşı baskımızı hissettirdiklerini düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da bugün gerçekten harikaydı. Özellikle ilk yarıda müthiş bir performans sergiledik. Maçın başından itibaren çok iyi oynadık. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı ve herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Büyük bir galibiyet olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, "Son dakikalarda biraz zorlansak da 2-1'den sonra galip gelmesini bildik. Aslında oyuna tamamen hâkimdik ve farkı açabilirdik. Ancak Ederson bugün bence çok iyi oynadı ve farkın açılmasını engelledi. Dediğim gibi, maçın başından sonuna kadar oyuna hâkimdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı ve bütün personelimizi kutluyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"FARKI AÇABİLİRDİK"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Lille maçında da çok iyi bir performans sergilediklerini belirten Uğurcan Çakır, "Maçtan sonra da söylemiştim, hafta içinde çok iyi çalışmıştık. Bugün de ligde bizim için çok kritik bir maçtı. Fenerbahçe doğrudan rakibimiz ama dediğim gibi, maçın başından sonuna kadar oyuna hâkim olan taraf bizdik. Net pozisyonlara girdik ve farkı açabilirdik" dedi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ama ligin başında olduklarını söyleyen Uğurcan, "Daha önümüzde uzun bir süreç var. Böyle devam etmeliyiz. İnşallah cuma günü de Konyaspor'u yenerek bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebiliriz" dedi.

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