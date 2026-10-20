İsmail Kartal'dan istifa tezahüratlarıyla ilgili açıklama! "Futbolda bunlar var"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta maçında İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertiler, 2-0 öne geçtiği ve ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı mücadeleden 90. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci beraberliğini alarak puanını 2'ye yükseltti.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu akşam gerçekten çok iyi başladıklarını belirten İsmail Kartal, "Hemen 2-0’ı bulduk. Daha sonra 2-2’ye geldi. Gelme sebebiyle beraber taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık, onları üzdük. Biz daha çok üzgünüz. Sonuçta bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Bütün oyuncularımız elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Fiziksel olarak çok iyiler. Buna rağmen bizim ilk devre, özellikle 2-3 tane de çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibe çok az pozisyon versek de maç 2-2 bitti. Bu istemediğimiz bir şeydi. Taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz" diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerinde bekleme sebebinin ilk yarıda zorunlu değişiklik kullanma hakkından kaynaklandığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Ake’nin sakatlığından dolayı değişiklik yaptık. İkinci yarı iki değişiklik yapma opsiyonumuz vardı. Onun için bekledik. İrfan ve İsmail’i sonuna kadar bekledik. Bir hamlemiz daha yoktu" ifadelerini kullandı.

"AKE'NİN ARKA HAMSTRING BÖLGESİNDE ÇEKME OLDU"

Sakatlanarak oyundan çıkan Nathan Ake’nin durumuyla ilgili de konuşan 65 yaşındaki teknik adam, "Bugün Ake’nin arka hamstring bölgesinde çekme oldu. Daha fazla zorlamamak için çıkardık. Yarın MR’ı çekilecek, yırtık olup olmadığına, kaçıncı derece zorlanma olduğuna bakılacak. Ona göre sağlık ekibi bu konuda açıklama yapacaktır" şeklinde konuştu.

"KEREM, TAKIM SAVUNMASINA OĞUZ'DAN DAHA ÇOK YARDIM ETTİ"

Neden Kerem Aktürkoğlu’nu değil Oğuz Aydın’ı oyundan çıkardığını da açıklayan İsmail Kartal, "Kerem takım savunmasına Oğuz’dan daha çok yardım etti. Oğuz son 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarı çok yoruldu, bazı isteklerimizi yapamamaya başladı. Kerem belki skora katkı vermedi ama takım için çok iyi işler yaptı. Biz onları bildiğimiz için Kerem’i oyunda tuttuk, Oğuz’u çıkardık" sözlerini kaydetti.

"GALATASARAY MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Ligde oynanacak Galatasaray derbisine ilişkin de konuşan tecrübeli teknik adam, "Biz büyük takımız. Derbilere de alışığız. 5 gün içinde gayet iyi çalışıp, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için en iyisini yapacağız" açıklamasında bulundu.

İSMAİL KARTAL'DAN "İSTİFA" TEZAHÜRATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Taraftarların istifa çağrısına ilişkin de konuşan İsmail Kartal, "Futbolda bunlar var. Bugün istifa diye bağırırlar. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Onu kazanırız. İlerleyen maçları kazanırız, taraftarımızla barışırız" diyerek sözlerini tamamladı.