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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 13:31

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi. TFF henüz resmi bir duyuru yapmamışken, tecrübeli çalıştırıcı yayınladığı bir video ile yeni görevini ve sözleşme detaylarını kamuoyuna açıkladı.

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Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 13:31

’da koltuğuna oturan , yayınladığı video mesajda duyduğu gurur ve heyecanı paylaştı. Yeni görevine dair ilk değerlendirmelerinde ay-yıldızlı formanın ve milli görevin önemine vurgu yaptı.

HABERİN ÖZETİ

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Sergen Yalçın, yayınladığı video mesajla A Millî Takım teknik direktörlüğü görevine resmen başladığını duyurdu.
Sergen Yalçın, bu görevin çok önemli olduğunu ve ay-yıldızın her şeyin üzerinde olduğunu belirtti.
Her teknik direktörün gelmek istediği yerin millî takım teknik direktörlüğü olduğunu söyledi.
Halkın teknik direktörü olmanın kendisi için gurur ve mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Herkesin desteğiyle başarılı bir millî takım yolunun kendilerini beklediğini dile getirdi.
TFF'den konuya ilişkin resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu

"AY-YILDIZ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çeken Sergen Yalçın, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur."

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu

SÖZLEŞME DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Anlaşmanın süresine ve finansal detaylarına ilişkin açıklamalarda da bulunan tecrübeli teknik adam, maaş konusunu gündeme getirmediğini belirterek şu bilgiyi verdi:

"Maaş konuşmadım, 4 yıllık anlaşma sağladık."

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu

'den konuya ilişkin resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, kamuoyu şimdiden Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin sergileyeceği performansa kilitlenmiş durumda.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu
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ETİKETLER
#TFF
#A Milli Takım
#sergen yalçın
#Futbol
#teknik direktörlük
#Ay Yıldız
#Spor
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