A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu

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İstanbul
A Milli Takım’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, yayınladığı video mesajda duyduğu gurur ve heyecanı paylaştı. Yeni görevine dair ilk değerlendirmelerinde ay-yıldızlı formanın ve milli görevin önemine vurgu yaptı.
Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çeken Sergen Yalçın, videosunda şu ifadeleri kullandı:
"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur."
Anlaşmanın süresine ve finansal detaylarına ilişkin açıklamalarda da bulunan tecrübeli teknik adam, maaş konusunu gündeme getirmediğini belirterek şu bilgiyi verdi:
"Maaş konuşmadım, 4 yıllık anlaşma sağladık."
TFF'den konuya ilişkin resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, futbol kamuoyu şimdiden Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin sergileyeceği performansa kilitlenmiş durumda.