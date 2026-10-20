A Milli Takım’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın, yayınladığı video mesajda duyduğu gurur ve heyecanı paylaştı. Yeni görevine dair ilk değerlendirmelerinde ay-yıldızlı formanın ve milli görevin önemine vurgu yaptı.

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HABERİN ÖZETİ A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi! Resmi açıklamadan önce duyurdu: Sözleşme detayları belli oldu Sergen Yalçın, yayınladığı video mesajla A Millî Takım teknik direktörlüğü görevine resmen başladığını duyurdu. Sergen Yalçın, bu görevin çok önemli olduğunu ve ay-yıldızın her şeyin üzerinde olduğunu belirtti. Her teknik direktörün gelmek istediği yerin millî takım teknik direktörlüğü olduğunu söyledi. Halkın teknik direktörü olmanın kendisi için gurur ve mutluluk verici olduğunu ifade etti. Herkesin desteğiyle başarılı bir millî takım yolunun kendilerini beklediğini dile getirdi. TFF'den konuya ilişkin resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

"AY-YILDIZ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çeken Sergen Yalçın, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur."

SÖZLEŞME DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Anlaşmanın süresine ve finansal detaylarına ilişkin açıklamalarda da bulunan tecrübeli teknik adam, maaş konusunu gündeme getirmediğini belirterek şu bilgiyi verdi:

"Maaş konuşmadım, 4 yıllık anlaşma sağladık."

TFF'den konuya ilişkin resmî açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, futbol kamuoyu şimdiden Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin sergileyeceği performansa kilitlenmiş durumda.