Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:01

Lille-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm: Dev karşılaşma için karar verildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın deplasmanda Lille ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde Fransa’da güvenlik önlemleri artırıldı. Hafta sonu ev sahibi kentte yaşanan şiddet olaylarının ardından "yüksek riskli" kategorisine alınan karşılaşma için 800’den fazla güvenlik görevlisinin sahada olması bekleniyor. Temsilcimiz Galatasaray da kafile ve taraftar güvenliği için UEFA nezdinde resmi girişimde bulundu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Lille-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm: Dev karşılaşma için karar verildi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:01

3. hafta mücadelesinde temsilcimiz , çarşamba günü saat 19.45’te temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Lille-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm: Dev karşılaşma için karar verildi!

Dev randevu öncesinde ev sahibi kentte yaşanan son gelişmeler, Fransız yetkilileri ve UEFA'yı harekete geçirdi. Karşılaşma öncesinde güvenlik kordonu genişletilirken, maçın tehir edilmesi ya da başka bir statta oynanması gibi bir durumun gündemde olmadığı bildirildi.

Lille-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm: Dev karşılaşma için karar verildi!

GALATASARAY KAFİLE VE TARAFTARI İÇİN UEFA'DAN GÜVENCE İSTEDİ

Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak zorlu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, UEFA’ya resmi başvuruda bulundu. Galatasaray cephesinden yapılan talepte, takım kafilesinin ve deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması yönünde garanti istendi. Sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesinin, müsabakanın ertelenmesi ya da tarafsız sahaya alınmasıyla ilgili olmadığı, tamamen güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasına yönelik olduğu öğrenildi.

Lille-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm: Dev karşılaşma için karar verildi!

LİLLE KULÜP MAĞAZASI YAĞMALANDI

Güvenlik endişelerini tırmandıran olaylar ise hafta sonu Lille şehir merkezinde patlak verdi. Kentin en işlek caddelerinden birinde yer alan Lille resmi kulüp mağazası, protestolar sırasında çıkan arbedede yağmalandı.

Lille-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm: Dev karşılaşma için karar verildi!

Saldırıda kulüp formaları, bilgisayarlar ve yazar kasanın çalındığı kaydedildi. Olayın ardından depoda güvenlik tedbirleri artırılırken, çalınan lisanslı ürünlerin güvenlik etiketleriyle birlikte ikinci el satış sitelerinde ilanlara koyulduğu öne sürüldü. Yaşanan bu şiddet dalgasının doğrudan temsilcimizle oynanacak maçla alakası bulunmasa da Fransız makamları stadyum ve çevresinde önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA ÖZEL KISITLAMALAR

Fransız basınına yansıyan bilgilere göre yerel valilik, temsilcimizi desteklemeye gelen futbolseverler için bir dizi kısıtlama kararı aldı. Alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

  • Galatasaray taraftarları mücadeleyi sadece kendilerine ayrılan 2 bin 100 kişilik misafir tribününden takip edebilecek. Bu tribünün bilet satışları yalnızca kulüp kanalları üzerinden yürütülecek.
  • Deplasman tribünü dışındaki alanlarda Galatasaray forması, atkısı veya kulübü simgeleyen herhangi bir materyalin taşınmasına izin verilmeyecek.
  • Bilet sahibi olsun ya da olmasın, kendisini sarı-kırmızılı taraftar olarak tanıtan tüm bireyler kentin belirlenen bölgelerinde güvenlik güçlerince sıkı denetimden geçirilecek.

STAT ÇEVRESİNDE 800’DEN FAZLA PERSONEL GÖREV YAPACAK

Olayların ardından Fransız polisi hem Lille şehir merkezinde hem de Stade Pierre-Mauroy etrafındaki devriye sayısını artırdı. Lille Kulübü de özel güvenlik kadrosunda takviyeye gitti. Normal şartlarda Ligue 1 maçlarında 450 ila 700 arasında özel güvenlik personeli görev alırken, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen Galatasaray karşılaşmasında bu sayının 800’ü aşacağı ifade edildi.

Lille-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm: Dev karşılaşma için karar verildi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'da derbi öncesi dikkat çeken gelişme
Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan!
ETİKETLER
#galatasaray
#fransa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#Stade Pierre-mauroy
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.