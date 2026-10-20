Lille-Galatasaray maçı öncesi Fransa’da kırmızı alarm: Dev karşılaşma için karar verildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45’te Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Dev randevu öncesinde ev sahibi kentte yaşanan son gelişmeler, Fransız yetkilileri ve UEFA'yı harekete geçirdi. Karşılaşma öncesinde güvenlik kordonu genişletilirken, maçın tehir edilmesi ya da başka bir statta oynanması gibi bir durumun gündemde olmadığı bildirildi.

GALATASARAY KAFİLE VE TARAFTARI İÇİN UEFA'DAN GÜVENCE İSTEDİ

Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak zorlu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, UEFA’ya resmi başvuruda bulundu. Galatasaray cephesinden yapılan talepte, takım kafilesinin ve deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması yönünde garanti istendi. Sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesinin, müsabakanın ertelenmesi ya da tarafsız sahaya alınmasıyla ilgili olmadığı, tamamen güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasına yönelik olduğu öğrenildi.

LİLLE KULÜP MAĞAZASI YAĞMALANDI

Güvenlik endişelerini tırmandıran olaylar ise hafta sonu Lille şehir merkezinde patlak verdi. Kentin en işlek caddelerinden birinde yer alan Lille resmi kulüp mağazası, protestolar sırasında çıkan arbedede yağmalandı.

Saldırıda kulüp formaları, bilgisayarlar ve yazar kasanın çalındığı kaydedildi. Olayın ardından depoda güvenlik tedbirleri artırılırken, çalınan lisanslı ürünlerin güvenlik etiketleriyle birlikte ikinci el satış sitelerinde ilanlara koyulduğu öne sürüldü. Yaşanan bu şiddet dalgasının doğrudan temsilcimizle oynanacak maçla alakası bulunmasa da Fransız makamları stadyum ve çevresinde önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA ÖZEL KISITLAMALAR

Fransız basınına yansıyan bilgilere göre yerel valilik, temsilcimizi desteklemeye gelen futbolseverler için bir dizi kısıtlama kararı aldı. Alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Galatasaray taraftarları mücadeleyi sadece kendilerine ayrılan 2 bin 100 kişilik misafir tribününden takip edebilecek. Bu tribünün bilet satışları yalnızca kulüp kanalları üzerinden yürütülecek.

Deplasman tribünü dışındaki alanlarda Galatasaray forması, atkısı veya kulübü simgeleyen herhangi bir materyalin taşınmasına izin verilmeyecek.

Bilet sahibi olsun ya da olmasın, kendisini sarı-kırmızılı taraftar olarak tanıtan tüm bireyler kentin belirlenen bölgelerinde güvenlik güçlerince sıkı denetimden geçirilecek.

STAT ÇEVRESİNDE 800’DEN FAZLA PERSONEL GÖREV YAPACAK

Olayların ardından Fransız polisi hem Lille şehir merkezinde hem de Stade Pierre-Mauroy etrafındaki devriye sayısını artırdı. Lille Kulübü de özel güvenlik kadrosunda takviyeye gitti. Normal şartlarda Ligue 1 maçlarında 450 ila 700 arasında özel güvenlik personeli görev alırken, yüksek risk grubu olarak değerlendirilen Galatasaray karşılaşmasında bu sayının 800’ü aşacağı ifade edildi.