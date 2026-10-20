Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak kulübünü ve oyuncuyu ikna edemediği dünya yıldızı Bruno Fernandes için operasyon başlattı.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan! Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendiği dünya yıldızı Bruno Fernandes için sezon sonu için yeni bir transfer operasyonu başlattı. Galatasaray, Bruno Fernandes'i ikna etmek için yeni bir strateji belirledi. Manchester United'ın Fernandes ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edilse de, henüz resmi bir teklif sunulmadığı belirtiliyor. Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Galatasaray yönetimi, bu sözleşme belirsizliğini fırsata çevirmek istiyor. Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla 337 resmi maçta 111 gol ve 109 asist kaydetti.

İngiltere ve Avrupa basınında geniş yankı uyandıran gelişmelere göre, sarı-kırmızılı kurmaylar Portekizli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak adına sezon sonu için yeni bir strateji belirledi.

MANCHESTER UNİTED'DA SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın radarında olan ancak kulüpler anlaşma sağlayamadığı için transferi gerçekleşmeyen başarılı futbolcunun durumu, Ada basınında da yakından takip ediliyor. İngiliz medyasında daha önce Manchester United'ın Fernandes ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edilse de, Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncuya henüz resmi bir kontrat yenileme teklifinde bulunmadığı ortaya çıktı.

Manchester United ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu olurken, Galatasaray yönetimi bu belirsizliği fırsata çevirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda Portekizli yıldızı kadroya katmak için resmi görüşmelere başlamaya hazırlanması taraftarları heyecanlandırdı.

BRUNO FERNANDES'İN MANCHESTER UNİTED KARNESİ

29 Ocak 2020 tarihinde Sporting Lizbon'dan İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar'ın en istikrarlı ve skorer isimlerinden biri olmayı başardı. Manchester formasıyla bugüne kadar 337 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu, takımına 111 gol ve 109 asistlik devasa bir katkı sağlayarak taraftarların sevgilisi haline geldi.