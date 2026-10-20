Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:33

Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan!

Süper Lig devi Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyip ama bir türlü sonuç alamadığı Bruno Fernandes için yeniden düğmeye bastı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:33

, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak kulübünü ve oyuncuyu ikna edemediği dünya yıldızı için operasyon başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan!

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendiği dünya yıldızı Bruno Fernandes için sezon sonu için yeni bir transfer operasyonu başlattı.
Galatasaray, Bruno Fernandes'i ikna etmek için yeni bir strateji belirledi.
Manchester United'ın Fernandes ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edilse de, henüz resmi bir teklif sunulmadığı belirtiliyor.
Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Galatasaray yönetimi, bu sözleşme belirsizliğini fırsata çevirmek istiyor.
Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla 337 resmi maçta 111 gol ve 109 asist kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan!

ve Avrupa basınında geniş yankı uyandıran gelişmelere göre, sarı-kırmızılı kurmaylar Portekizli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak adına sezon sonu için yeni bir strateji belirledi.

Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan!

MANCHESTER UNİTED'DA SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'ın radarında olan ancak kulüpler anlaşma sağlayamadığı için transferi gerçekleşmeyen başarılı futbolcunun durumu, Ada basınında da yakından takip ediliyor. İngiliz medyasında daha önce 'ın Fernandes ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edilse de, Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız oyuncuya henüz resmi bir kontrat yenileme teklifinde bulunmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan!

Manchester United ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu olurken, Galatasaray yönetimi bu belirsizliği fırsata çevirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda Portekizli yıldızı kadroya katmak için resmi görüşmelere başlamaya hazırlanması taraftarları heyecanlandırdı.

BRUNO FERNANDES'İN MANCHESTER UNİTED KARNESİ

29 Ocak 2020 tarihinde 'dan İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar'ın en istikrarlı ve skorer isimlerinden biri olmayı başardı. Manchester formasıyla bugüne kadar 337 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu, takımına 111 gol ve 109 asistlik devasa bir katkı sağlayarak taraftarların sevgilisi haline geldi.

Galatasaray yeniden devreye girdi: Bruno Fernandes transferi için dev plan!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!
ETİKETLER
#galatasaray
#ingiltere
#Futbol
#sporting lizbon
#bruno fernandes
#Manchester United
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.