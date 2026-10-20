Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

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İstanbul
Şampiyonlar Ligi’ne Roma beraberliğiyle başlayan, ikinci haftada ise deplasmanda Aston Villa karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, lig aşamasındaki üçüncü maçında bugün sahasında Slavia Prag’ı ağırlıyor.
Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekibin tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini almak ve taraftarına moral vermek. Teknik direktör İsmail Kartal, yoğun maç trafiğine rağmen rakip analizlerini tamamlayarak oyuncularıyla son taktik toplantısını gerçekleştirdi.
İngiltere’deki Aston Villa karşılaşmasının ardından ligde alınan Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe’de tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, dünkü antrenmanda oyuncularına seslendi.
Saha içi organizasyonunun ve konsantrasyonun önemine vurgu yapan Kartal, şu ifadeleri kullandı:
"İngiltere'de hiç hak etmediğimiz bir skor aldık. Ligdeki Alanyaspor galibiyetiyle bu durumu biraz toparladık. Ancak asıl bugün alacağımız galibiyetle taraftarımıza ve camiamıza kendimizi affettirebiliriz. Bunu başaracak gücümüz de var. Hem oyuncu hem de oyun olarak rakibimizden daha iyiyiz. Herkes görevini, üstüne düşeni yapsın. Sahadan üç puanla ayrılacağımıza şüphem yok. Herkes ne yapacağını biliyor. Bu maçı kazanacaksınız."
Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 309. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 308 maçta 122 galibiyet elde ederken, 68 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı, 118 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu süreçte rakip filelere 418 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde ise 433 gol gördü.
İki ekip Avrupa sahnesinde daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki iki maçı da 3-2'lik skorlarla kazanan Çekya temsilcisi tur atlayan taraf olmuştu. 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son randevuda ise Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.
Sarı-lacivertli temsilcimiz, Çekya ekipleriyle bugüne kadar yaptığı 16 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
Slavia Prag, Çekya Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmeden liderlik koltuğunda oturuyor. Ancak Çek temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ilk iki karşılaşmada puanla tanışamadı.
Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'de iki isim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Menisküs yırtığı sebebiyle tedavisi süren Mert Müldür ile diz kapağı arkasındaki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilen Marco Asensio, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.
Slavia Prag: Markovic, Zima, Vlvek, Holes, Moses, Sadilek, Isife, Kubiak, Strum, Chory, Chytil.