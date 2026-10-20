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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:33

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’de Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi’nde ilk galibiyetini hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maç kadrosunu belirledi. İşte kritik karşılaşma öncesi öne çıkan tüm detaylar ve muhtemel 11’ler...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:33

’ne Roma beraberliğiyle başlayan, ikinci haftada ise deplasmanda karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan , lig aşamasındaki üçüncü maçında bugün sahasında ’ı ağırlıyor.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Slavia Prag'ı ağırlayarak gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliği ve Aston Villa mağlubiyetiyle başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularına rakip analizi ve taktik toplantıları sonrası net mesajlar verdi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. maçına çıkacak.
İki takım daha önce 3 kez Avrupa'da karşılaştı ve son randevu 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynandı.
Slavia Prag, Çekya Ligi'nde namağlup liderken, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında puan alamadı.
Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekibin tek hedefi sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini almak ve taraftarına moral vermek. Teknik direktör , yoğun maç trafiğine rağmen rakip analizlerini tamamlayarak oyuncularıyla son taktik toplantısını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

İSMAİL KARTAL’DAN SOYUNMA ODASINDA NET MESAJ: "RAKİBİMİZDEN DAHA İYİYİZ"

İngiltere’deki Aston Villa karşılaşmasının ardından ligde alınan Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe’de tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, dünkü antrenmanda oyuncularına seslendi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

Saha içi organizasyonunun ve konsantrasyonun önemine vurgu yapan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'de hiç hak etmediğimiz bir skor aldık. Ligdeki Alanyaspor galibiyetiyle bu durumu biraz toparladık. Ancak asıl bugün alacağımız galibiyetle taraftarımıza ve camiamıza kendimizi affettirebiliriz. Bunu başaracak gücümüz de var. Hem oyuncu hem de oyun olarak rakibimizden daha iyiyiz. Herkes görevini, üstüne düşeni yapsın. Sahadan üç puanla ayrılacağımıza şüphem yok. Herkes ne yapacağını biliyor. Bu maçı kazanacaksınız."

KANARYA AVRUPA’DA 309. SINAVINDA

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 309. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 308 maçta 122 galibiyet elde ederken, 68 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı, 118 karşılaşmada ise mağlup oldu. Bu süreçte rakip filelere 418 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde ise 433 gol gördü.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

SLAVİA PRAG İLE 4. RANDEVU

İki ekip Avrupa sahnesinde daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki iki maçı da 3-2'lik skorlarla kazanan Çekya temsilcisi tur atlayan taraf olmuştu. 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son randevuda ise Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Çekya ekipleriyle bugüne kadar yaptığı 16 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

RAKİP SLAVİA PRAG LİGİNDE NAMAĞLUP

Slavia Prag, Çekya Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmeden liderlik koltuğunda oturuyor. Ancak Çek temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı ilk iki karşılaşmada puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

FENERBAHÇE’DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'de iki isim sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Menisküs yırtığı sebebiyle tedavisi süren Mert Müldür ile diz kapağı arkasındaki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edilmesine karar verilen Marco Asensio, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!

Slavia Prag: Markovic, Zima, Vlvek, Holes, Moses, Sadilek, Isife, Kubiak, Strum, Chory, Chytil.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk ediyor: İşte dev maçın muhtemel 11’leri!
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi
#Aston Villa
#Futbol
#Slavia Prag
#ismail kartal
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