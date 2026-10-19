Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:30

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Slavia Prag mücadelesi öncesinde kamera karşısına geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki son durum ve oyuncu tercihleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıldız futbolcu N'Golo Kante’nin sakatlık durumuna açıklık getiren tecrübeli çalıştırıcı, Mason Greenwood ve Marco Asensio hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:30

, ile oynayacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör düzenlediği basın toplantısında merak edilen soruları cevapladı. 

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'

Aston Villa maçının ardından dersler çıkardıklarını vurgulayan Kartal; kadro rotasyonundan Kante ve Asensio’nun sağlık durumuna, Greenwood’un performansından rakip Slavia Prag’ın oyun yapısına kadar birçok konuda net mesajlar verdi.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'

"KANTE HÂLÂ AĞRI HİSSEDİYOR"

Sakatlık süreçleri merak edilen yıldız isimler hakkında bilgi veren İsmail Kartal, ve Marco Asensio’nun diz arkalarında ağrı hissettiklerini ve bu nedenle Aston Villa karşısında forma giyemediklerini hatırlattı. Kartal, Fransız yıldız Kante’nin takıma olan bağlılığına övgüler yağdırarak şunları söyledi:

"Asensio çok farklı ve değerli bir isim. Kante’nin ise hâlâ ağrıları devam ediyor ancak kendisi Fenerbahçe için büyük bir profesyonellik örneği sergileyerek özveride bulunuyor. Sahaya karakter koyan bir oyuncu. Sağlıklı olduğu her an oynar. Çok dürüst, son derece çalışkan ve kötü oynadığı maç sayısı yok denecek kadar az. Adeta bir makine gibi; verdiğimiz her görevi eksiksiz yapıyor ve sürekli etrafına pozitif enerji saçıyor."

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'

"GREENWOOD’UN KALİTESİ TARTIŞILMAZ, YARIN FARKLI BİR ROLDE OLABİLİR"

Sezon başından bu yana sergilediği performansla gündemde olan ’a da değinen tecrübeli teknik adam, İngiliz hücumcunun kalitesine vurgu yaptı:

"Mason Greenwood hücum hattında inanılmaz üretici ve kaliteli bir oyuncu, bunu kimse tartışamaz. Savunma yönünde bazı eksikleri olabilir ama sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz onun hücumdaki yüksek becerilerinden faydalanmak istiyoruz. İlerleyen süreçte çok daha iyi olacağına inanıyorum. Hatta yarınki Slavia Prag maçında onu farklı bir görevde sahada görebilirsiniz."

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'

"ASTON VİLLA MAÇINDAN DERSLER ÇIKARDIK, YARIN REAKSİYON GÖSTERECEĞİZ"

Son oynanan Aston Villa karşılaşmasının kabul edilemez bir sonuçla tamamlandığını belirten İsmail Kartal, takımın Slavia Prag karşısında çok daha sert ve kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade etti:

"Aston Villa maçı bizim adımıza kötü bir karşılaşmaydı. Kabul edilebilir bir sonuç almadık ancak gerekli dersleri çıkararak hemen reaksiyon verdik. Yarınki mücadelede bu reaksiyonu daha da güçlü bir şekilde sahaya yansıtacağımızı ve daha sert bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum."

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'

SLAVİA PRAG MAÇINDA ROTASYON SİNYALİ: "TERMAL İNCELEME YAPACAĞIZ"

Yoğun maç temposunda oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip ettiklerini belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında rotasyona gidebileceklerinin sinyalini verdi:

"Maç maç değerlendirme yapıyoruz. Rotasyon ihtimali var ve son kararımızı bu akşam vereceğiz. Oyuncularımızı termal incelemeye alıp kas yorgunluklarını analiz edeceğiz. Antrenmandaki durumlarını gözlemlemek çok önemli. Zaten yorgun hisseden oyuncularımız açıkça 'Hocam ben yorgunum' diyebiliyor. Kadroyu bu akşam netleştireceğiz."

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'

"EN SAĞLIKLI OYUNCULARLA SAHADA OLACAĞIZ"

Sıkışık takvim nedeniyle saha içi idman yapma fırsatının kısıtlı olduğunu belirten Kartal, Slavia Prag’ın fizik gücüne dayalı futboluna karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı:

"Çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor, bu yüzden rakip analizine ağırlık veriyoruz. Oyuncularımıza rakibin artılarını ve bizim yapmamız gerekenleri görüntülerle anlattık. Slavia Prag, yüksek tempolu, adama adam baskı yapan ve fiziğe dayalı bir oynuyor. Üçlü de dörtlü de oynayabiliyorlar. Nasıl bir dizilişle çıkarlarsa çıksınlar, biz sahaya en sağlıklı oyuncularımızla çıkacağız. Onlara karşı hazırladığımız üç farklı oyun kurgumuz var ve bunları devreye sokacağız. Bu zorlu maçta taraftarımızın desteğine güvenimiz tam."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak
Lille - Galatasaray maçı öncesi güvenlik alarmı! Sarı-Kırmızılılar UEFA’ya gidiyor
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#Slavia Prag
#ismail kartal
#N'Golo Kante
#Mason Greenwood
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.