Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmal Kartal'dan Asensio, Greenwood ve Kante sözleri! 'Hala ağrısı var...'

Fenerbahçe, Slavia Prag ile oynayacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör İsmail Kartal düzenlediği basın toplantısında merak edilen soruları cevapladı.

Aston Villa maçının ardından dersler çıkardıklarını vurgulayan Kartal; kadro rotasyonundan Kante ve Asensio’nun sağlık durumuna, Greenwood’un performansından rakip Slavia Prag’ın oyun yapısına kadar birçok konuda net mesajlar verdi.

"KANTE HÂLÂ AĞRI HİSSEDİYOR"

Sakatlık süreçleri merak edilen yıldız isimler hakkında bilgi veren İsmail Kartal, N'Golo Kante ve Marco Asensio’nun diz arkalarında ağrı hissettiklerini ve bu nedenle Aston Villa karşısında forma giyemediklerini hatırlattı. Kartal, Fransız yıldız Kante’nin takıma olan bağlılığına övgüler yağdırarak şunları söyledi:

"Asensio çok farklı ve değerli bir isim. Kante’nin ise hâlâ ağrıları devam ediyor ancak kendisi Fenerbahçe için büyük bir profesyonellik örneği sergileyerek özveride bulunuyor. Sahaya karakter koyan bir oyuncu. Sağlıklı olduğu her an oynar. Çok dürüst, son derece çalışkan ve kötü oynadığı maç sayısı yok denecek kadar az. Adeta bir makine gibi; verdiğimiz her görevi eksiksiz yapıyor ve sürekli etrafına pozitif enerji saçıyor."

"GREENWOOD’UN KALİTESİ TARTIŞILMAZ, YARIN FARKLI BİR ROLDE OLABİLİR"

Sezon başından bu yana sergilediği performansla gündemde olan Mason Greenwood’a da değinen tecrübeli teknik adam, İngiliz hücumcunun kalitesine vurgu yaptı:

"Mason Greenwood hücum hattında inanılmaz üretici ve kaliteli bir oyuncu, bunu kimse tartışamaz. Savunma yönünde bazı eksikleri olabilir ama sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz onun hücumdaki yüksek becerilerinden faydalanmak istiyoruz. İlerleyen süreçte çok daha iyi olacağına inanıyorum. Hatta yarınki Slavia Prag maçında onu farklı bir görevde sahada görebilirsiniz."

"ASTON VİLLA MAÇINDAN DERSLER ÇIKARDIK, YARIN REAKSİYON GÖSTERECEĞİZ"

Son oynanan Aston Villa karşılaşmasının kabul edilemez bir sonuçla tamamlandığını belirten İsmail Kartal, takımın Slavia Prag karşısında çok daha sert ve kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade etti:

"Aston Villa maçı bizim adımıza kötü bir karşılaşmaydı. Kabul edilebilir bir sonuç almadık ancak gerekli dersleri çıkararak hemen reaksiyon verdik. Yarınki mücadelede bu reaksiyonu daha da güçlü bir şekilde sahaya yansıtacağımızı ve daha sert bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum."

SLAVİA PRAG MAÇINDA ROTASYON SİNYALİ: "TERMAL İNCELEME YAPACAĞIZ"

Yoğun maç temposunda oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip ettiklerini belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında rotasyona gidebileceklerinin sinyalini verdi:

"Maç maç değerlendirme yapıyoruz. Rotasyon ihtimali var ve son kararımızı bu akşam vereceğiz. Oyuncularımızı termal incelemeye alıp kas yorgunluklarını analiz edeceğiz. Antrenmandaki durumlarını gözlemlemek çok önemli. Zaten yorgun hisseden oyuncularımız açıkça 'Hocam ben yorgunum' diyebiliyor. Kadroyu bu akşam netleştireceğiz."

"EN SAĞLIKLI OYUNCULARLA SAHADA OLACAĞIZ"

Sıkışık takvim nedeniyle saha içi idman yapma fırsatının kısıtlı olduğunu belirten Kartal, Slavia Prag’ın fizik gücüne dayalı futboluna karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı:

"Çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor, bu yüzden rakip analizine ağırlık veriyoruz. Oyuncularımıza rakibin artılarını ve bizim yapmamız gerekenleri görüntülerle anlattık. Slavia Prag, yüksek tempolu, adama adam baskı yapan ve fiziğe dayalı bir futbol oynuyor. Üçlü de dörtlü de oynayabiliyorlar. Nasıl bir dizilişle çıkarlarsa çıksınlar, biz sahaya en sağlıklı oyuncularımızla çıkacağız. Onlara karşı hazırladığımız üç farklı oyun kurgumuz var ve bunları devreye sokacağız. Bu zorlu maçta taraftarımızın desteğine güvenimiz tam."