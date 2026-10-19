Lille - Galatasaray maçı öncesi güvenlik alarmı! Sarı-Kırmızılılar UEFA’ya gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Fransa’nın Lille ekibiyle karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da gündem güvenlik.

Çarşamba günü TSİ 19.45’te başlayacak zorlu mücadele öncesinde Fransa genelinde yaşanan toplumsal olaylar, sarı-kırmızılı kulübü harekete geçirdi. Galatasaray yönetimi, hem takım kafilesinin hem de Fransa’ya çıkarma yapacak sarı-kırmızılı taraftarların can güvenliğini en üst seviyede sağlamak adına UEFA’ya başvurma kararı aldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAK

Edinilen bilgilere göre Galatasaray Kulübü; süreç boyunca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Büyükelçiliği ile sürekli iletişim halinde bulunuyor. Yapılan istişareler sonucunda kulübün öncelikli talebinin karşılaşmanın başka bir şehre veya ülkeye alınması olmadığı, mevcut statta güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması yönünde olduğu öğrenildi. Yönetim, UEFA nezdinde yapılacak girişimlerle taraftarların stadyum gidiş-dönüş güzergahları ve konaklama alanlarında ek koruma önlemleri talep edecek.

Öte yandan, Fransa’da benzer güvenlik önlemlerinin yarın akşam oynanacak olan Paris Saint-Germain (PSG) - Barcelona karşılaşması için de devreye sokulması bekleniyor. Avrupa futbolunun kalbinde güvenlik alarmı verilirken, Galatasaraylı yetkililer taraftarların mağduriyet yaşamaması ve güvenli bir seyahat geçirmesi için tüm diplomatik ve sportif kanalları aktif olarak kullanıyor.