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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:51

Lille - Galatasaray maçı öncesi güvenlik alarmı! Sarı-Kırmızılılar UEFA’ya gidiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransa’da oynayacağı kritik Lille maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, hem takım kafilesi hem de deplasman tribününü dolduracak taraftarların güvenliği için UEFA'ya resmi başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Lille - Galatasaray maçı öncesi güvenlik alarmı! Sarı-Kırmızılılar UEFA’ya gidiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:51

’nin 3. haftasında deplasmanda ’nın ekibiyle karşı karşıya gelecek olan ’da gündem güvenlik. 

Lille - Galatasaray maçı öncesi güvenlik alarmı! Sarı-Kırmızılılar UEFA’ya gidiyor

Çarşamba günü TSİ 19.45’te başlayacak zorlu mücadele öncesinde Fransa genelinde yaşanan toplumsal olaylar, sarı-kırmızılı kulübü harekete geçirdi. Galatasaray yönetimi, hem takım kafilesinin hem de Fransa’ya çıkarma yapacak sarı-kırmızılı taraftarların can güvenliğini en üst seviyede sağlamak adına ’ya başvurma kararı aldı.

Lille - Galatasaray maçı öncesi güvenlik alarmı! Sarı-Kırmızılılar UEFA’ya gidiyor

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAK

Edinilen bilgilere göre Galatasaray Kulübü; süreç boyunca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Büyükelçiliği ile sürekli iletişim halinde bulunuyor. Yapılan istişareler sonucunda kulübün öncelikli talebinin karşılaşmanın başka bir şehre veya ülkeye alınması olmadığı, mevcut statta güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması yönünde olduğu öğrenildi. Yönetim, UEFA nezdinde yapılacak girişimlerle taraftarların stadyum gidiş-dönüş güzergahları ve konaklama alanlarında ek koruma önlemleri talep edecek.

Lille - Galatasaray maçı öncesi güvenlik alarmı! Sarı-Kırmızılılar UEFA’ya gidiyor

Öte yandan, Fransa’da benzer güvenlik önlemlerinin yarın akşam oynanacak olan Paris Saint-Germain (PSG) - Barcelona karşılaşması için de devreye sokulması bekleniyor. Avrupa futbolunun kalbinde güvenlik alarmı verilirken, Galatasaraylı yetkililer taraftarların mağduriyet yaşamaması ve güvenli bir seyahat geçirmesi için tüm diplomatik ve sportif kanalları aktif olarak kullanıyor.

Lille - Galatasaray maçı öncesi güvenlik alarmı! Sarı-Kırmızılılar UEFA’ya gidiyor
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ETİKETLER
#galatasaray
#fransa
#UEFA
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#Spor
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