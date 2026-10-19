İsmail Kartal'dan yıldız isim için sürpriz karar! 2 maç süre verildi

Süper Lig ve Avrupa kulvarında kritik bir virajdan geçen Fenerbahçe’de, gözler takımın yıldız ismi Mason Greenwood’a çevrildi. Milli aranın ardından yoğun bir maç fikstürüne giren sarı-lacivertlilerde, 25 yaşındaki hücum oyuncusunun sergilediği tutuk performans camiada ve teknik heyette endişeye sebep oldu.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ SALLANTILI PERFORMANS

Milli ara sonrasında sahaya çıktığı mücadelelerde beklenen katkıyı vermekte zorlanan Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etmeyi başarsa da Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda Aston Villa’ya 6-0 mağlup olarak ağır bir darbe almıştı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’in 8. haftasında ise sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek dev Galatasaray derbisi öncesinde moral depoladı.

Ancak oynanan bu 3 karşılaşmada en çok dikkat çeken detay, sezon başında kadroya katılan Mason Greenwood’un formsuz görüntüsü oldu. TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ardından Corendon Alanyaspor karşısında da penaltı atışından yararlanamayan İngiliz yıldız, vuruşunun etkisizliği ve sahada varlık gösterememesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi haline geldi.

İSMAİL KARTAL’DAN FORMA ADALETİ: SLAVİA PRAG VE DERBİ SINAVI

Son gelen kulis bilgisine göre; daha önce Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku gibi üst düzey yıldız isimleri dahi form durumlarına göre gözünü kırpmadan kulübede oturtan teknik direktör İsmail Kartal’ın, Greenwood konusunda da taviz vermeyeceği belirtildi. Kritik virajda takım başarısını her şeyin üstünde tutan tecrübeli çalıştırıcının, oyuncunun formsuzluğunu sürdürmesi halinde ilk 11’de değişikliğe gitmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Greenwood için Slavia Prag mücadelesi ile yaklaşan Galatasaray derbisi adeta kader sınavı niteliği taşıyor. İngiliz yıldız, bu kritik karşılaşmalarda sergileyeceği performansla yeniden ilk 11’deki vazgeçilmez yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

39 MİLYON EURO'LUK DEV YATIRIM

Sezon başında Fransa’nın Marsilya kulübünden 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mason Greenwood, Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmıştı. Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 resmi maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.