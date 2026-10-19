Lille-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılı temsilcimizin Avrupa sahnesindeki kader maçlarından biri için hakem ataması resmiyet kazandı. Devler Ligi'nin 3. haftasında Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın zorlu mücadelesini yönetecek isim açıklandı.

RADE OBRENOVİC DÜDÜK ÇALACAK

Avrupa kupalarındaki başarılı yürüyüşünü sürdürmek ve puan ya da puanlarla dönmek isteyen Galatasaray'ın, Lille ile deplasmanda oynayacağı bu kritik 90 dakikayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Avrupa futbolunda gösterdiği yönetim performansıyla dikkat çeken UEFA kokartlı hakem Obrenovic'in bu zorlu mücadeledeki yardımcıları ve VAR hakemlerinin ise ilerleyen saatlerde UEFA tarafından duyurulması bekleniyor.