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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:38

Galatasaray'da peş peşe ayrılık: Okan Buruk'tan üstü çizilen 3 yıldız için dev rapor!

Galatasaray’da ara transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Beklentilerin uzağında kalan yıldız isimlerin performansı teknik heyeti ve yönetimi harekete geçirirken, Okan Buruk'un hazırlayacağı rapor doğrultusunda 3 isimle yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da peş peşe ayrılık: Okan Buruk'tan üstü çizilen 3 yıldız için dev rapor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:38

Süper Lig ve Avrupa’da hedeflerine yürüyen ’da devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye basıldı. Özellikle yaz döneminde kadroya katılan bazı isimlerin sahadaki etkisiz görüntüleri ve yüksek maliyetleri sarı-kırmızılı camiada tartışmaya sebep olurken, teknik direktör ’un yönetime sunacağı rapor doğrultusunda üç kritik isimle yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da peş peşe ayrılık: Okan Buruk'tan üstü çizilen 3 yıldız için dev rapor!

19.5 MİLYON EURO'LUK MALİYET YÜKÜ

Kulislerde konuşulanlara göre; Galatasaray yönetiminin masasında toplam maliyeti 19.5 milyon euro'yu bulan üç oyuncunun durumu öncelikli başlık olarak yer alıyor.

Galatasaray'da peş peşe ayrılık: Okan Buruk'tan üstü çizilen 3 yıldız için dev rapor!

Listenin başında ise 2025-2026 yaz transfer döneminde büyük yankı uyandıran ancak bir türlü istenen form grafiğini yakalayamayan geliyor. Yıllık 12 milyon euro'luk maliyetiyle sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Alman yıldızın, sahadaki isteksiz ve umursamaz tavırlarının takım içindeki uyumu da olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Yönetim, sözleşmesi devam eden Sane için gelecek tatmin edici transfer tekliflerini değerlendirmeye almayı planlıyor ve oyuncudan ciddi bir bonservis geliri bekliyor.

Galatasaray'da peş peşe ayrılık: Okan Buruk'tan üstü çizilen 3 yıldız için dev rapor!

İLKAY GÜNDOĞAN VE KAAN AYHAN DA TOPUN AĞZINDA

Operasyon kapsamında hedefe konulan diğer isimler ise ve oldu. Gençlerbirliği maçında şans bulmasına rağmen fiziksel olarak beklentilerin çok altında kalan İlkay Gündoğan’ın yıllık 5 milyon euro'luk maliyeti yönetimi düşündürüyor. Normal şartlarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta saha oyuncusuyla ocak ayında karşılıklı anlaşarak erken vedalaşma ihtimali masada duruyor.

Galatasaray'da peş peşe ayrılık: Okan Buruk'tan üstü çizilen 3 yıldız için dev rapor!

Kadroda forma şansı bulmakta zorlanan ve son dönemdeki performansıyla eleştirilen milli futbolcu Kaan Ayhan da takımdan ayrılması gündeme gelen üçüncü isim oldu. Yönetim, Kaan için gelecek tekliflere kapısını aralayacak.

Galatasaray'da peş peşe ayrılık: Okan Buruk'tan üstü çizilen 3 yıldız için dev rapor!

GÖZLER OKAN BURUK'UN RAPORUNDA

Galatasaray yönetimi, tüm bu gelişmeler ışığında tamamen teknik direktör Okan Buruk’un ara transfer dönemi için sunacağı nihai raporu bekliyor. Sarı-kırmızılı idarecilerin, sezon sonunu beklemeden ocak ayında operasyon için düğmeye basabileceği ve yüksek maliyetli bu üç yıldızla yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında.

Galatasaray'da peş peşe ayrılık: Okan Buruk'tan üstü çizilen 3 yıldız için dev rapor!
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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Leroy Sane
#İlkay Gündoğan
#Futbol
#kaan ayhan
#Spor
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