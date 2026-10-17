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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:45

Fenerbahçe'de sürpriz transfer operasyonu! Real Madrid'in yıldızı için İspanya çıkarması

Süper Lig devi Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için gözünü dünya devine dikti. Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa yenilgisinin ardından kadrosunu güçlendirme kararı alan Fenerbahçe, Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor. İşte dev transfer operasyonunun tüm detayları…

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de sürpriz transfer operasyonu! Real Madrid'in yıldızı için İspanya çıkarması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:45

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen ve yarışta puan kaybına tahammülü olmayan yönetimi, devre arasında takıma doğrudan katkı verecek isimlere odaklandı. 'Acil' koduyla başlatılan transfer çalışmalarında listenin ilk sırasına forması giyen yazıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer operasyonu! Real Madrid'in yıldızı için İspanya çıkarması

Teknik direktör ’ın da transfer komitesine 27 yaşındaki yıldız hücumcu için onay verdiği öğrenildi. Kartal'dan gelen "olur" cevabının ardından harekete geçen sarı-lacivertli idareciler, operasyonun düğmesine bastı.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer operasyonu! Real Madrid'in yıldızı için İspanya çıkarması

KASIM AYINDA İSPANYA ÇIKARMASI

Fenerbahçe Transfer Komitesi, dev hamleyi bitirmek için kasım ayındaki milli arayı fırsat olarak görüyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin milli arada İspanya’ya giderek hem Real Madrid kulübüyle hem de Faslı oyuncunun menajeriyle masaya oturması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer operasyonu! Real Madrid'in yıldızı için İspanya çıkarması

İspanyol devinde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen Diaz’ın da ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin temel hedefi, ocak ayı transfer tescil dönemi açılır açılmaz yıldız kanat oyuncusuna sarı-lacivertli formayı giydirmek.

GALATASARAY'IN ALAMADIĞI YILDIZ

Yaz transfer döneminde ezeli rakip da Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamış, ancak hem Real Madrid kulübünü hem de oyuncuyu ikna edemeyerek rotasını Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'ya çevirmişti. Fenerbahçe ise bu kez masadan mutlu sonla kalkmakta kararlı.

Fenerbahçe'de sürpriz transfer operasyonu! Real Madrid'in yıldızı için İspanya çıkarması

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 resmi maçta süre alan 27 yaşındaki Faslı yıldız, takımına 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen hücum oyuncusu, hücum hattının hem kanatlarında hem de forvet arkası pozisyonunda görev yapabiliyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#real madrid
#Futbol
#ismail kartal
#Brahim Diaz
#Spor
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