Fenerbahçe'de sürpriz transfer operasyonu! Real Madrid'in yıldızı için İspanya çıkarması

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen ve yarışta puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe yönetimi, devre arasında takıma doğrudan katkı verecek isimlere odaklandı. 'Acil' koduyla başlatılan transfer çalışmalarında listenin ilk sırasına Real Madrid forması giyen Brahim Diaz yazıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın da transfer komitesine 27 yaşındaki yıldız hücumcu için onay verdiği öğrenildi. Kartal'dan gelen "olur" cevabının ardından harekete geçen sarı-lacivertli idareciler, operasyonun düğmesine bastı.

KASIM AYINDA İSPANYA ÇIKARMASI

Fenerbahçe Transfer Komitesi, dev hamleyi bitirmek için kasım ayındaki milli arayı fırsat olarak görüyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin milli arada İspanya’ya giderek hem Real Madrid kulübüyle hem de Faslı oyuncunun menajeriyle masaya oturması bekleniyor.

İspanyol devinde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen Diaz’ın da ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin temel hedefi, ocak ayı transfer tescil dönemi açılır açılmaz yıldız kanat oyuncusuna sarı-lacivertli formayı giydirmek.

GALATASARAY'IN ALAMADIĞI YILDIZ

Yaz transfer döneminde ezeli rakip Galatasaray da Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamış, ancak hem Real Madrid kulübünü hem de oyuncuyu ikna edemeyerek rotasını Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'ya çevirmişti. Fenerbahçe ise bu kez masadan mutlu sonla kalkmakta kararlı.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 resmi maçta süre alan 27 yaşındaki Faslı yıldız, takımına 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen hücum oyuncusu, hücum hattının hem kanatlarında hem de forvet arkası pozisyonunda görev yapabiliyor.