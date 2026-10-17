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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:36

Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda eksikler ve teknik direktör Okan Buruk'un yapacağı rotasyon planları dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:36

Lig’de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligin zirvesinde yer alan , bu hafta sonu başkent deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri

MAÇIN KÜNYESİ

Cumartesi günü saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin hakemliğini Reşat Onur Coşkunses üstlenecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını Murat Altan ve Hüseyin Aylak yaparken, maçın dördüncü hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri

LİDERİN DEPLASMAN KARNESİ

Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılılar, topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom, bu sezon deplasmanda çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i ise 3-2 mağlup eden Aslan, tek dış saha mağlubiyetini 4-0'lık skorla Trabzonspor karşısında yaşadı.

Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri

Oynadığı 7 maçta rakip fileleri 16 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 11 gol gördü. Ligde çıktığı karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, sadece Erzurumspor FK ve Kocaelispor maçlarında gol yemedi. Takımın bu sezonki en büyük gol silahı ise kaydettiği 6 golle Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu. Osimhen'i 2'şer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara takip ederken; Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de birer kez gol sevinci yaşadı.

101. RANDEVU ÖNCESİ TARİHSEL ÜSTÜNLÜK

İki köklü kulüp Süper Lig tarihinde bugüne kadar 100 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılıların bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Galatasaray 57 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Gençlerbirliği 22 defa güldü. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İstanbul ekibinin toplam 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarını Galatasaray 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanmış, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri

EKSİKLER VAR, OKAN BURUK KULÜBEDE DÖNÜYOR

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip eden teknik direktör , cezasını tamamlayarak Gençlerbirliği karşılaşmasında yeniden saha kenarındaki yerini alacak.

Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri

Ancak sarı-kırmızılı takımda önemli eksikler can sıkıyor. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira ile Trabzonspor müsabakasında cezalı duruma düşen Lesley Ugochukwu, bu kritik maçta forma giyemeyecek. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’nun durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON SİNYALİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Barcelona karşılaşmasının ardından Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında sağ bekte harikalar yaratan ve takımın yıldızı olan Barış Alper Yılmaz, yoğun maç takvimi ve hafif ağrıları nedeniyle dinlendirilebilir.

Cezalı oyuncuların yokluğunda orta alanda Renato Nhaga'ya forma şansı doğarken, son haftalarda eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane'nin de ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Jakobs'un yerine ise savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın dönmesi öngörülüyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Zorlu mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şu şekilde:

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can, Thalisson, Goutas, Diabate, Abdurrahim, Metehan, Tongya, Rafael Luis, Fıratcan, Tiago, Mendes

Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Barış, Osimhen

Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında! Başkent'te parola galibiyet: İşte maçın muhtemel ilk 11'leri
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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Gençlerbirliği
#Futbol
#Eryaman Stadyumu
#Reşat Onur Coşkunses
#Spor
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