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UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:57
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1
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

Temsilcilerimizin Avrupa sahnesindeki hafta maratonu tamamlandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden takımlarımızın aldığı sonuçların ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi. 

 

 

2
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

GALATASARAY SAHASINDA MAĞLUP

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti. Taraftarının desteğine rağmen sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, grupta 2'de 0 yaparak puanla tanışamadı.

3
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

FENERBAHÇE DEPLASMANDA AĞIR YARA ALDI

Devler Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 6-0'lık farklı bir skorla mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki ilk galibiyet hasretini sürdürdü.

4
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

BEŞİKTAŞ ALMANYA’DA DOLU DİZGİN: 2’DE 2!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki gururumuz Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, grupta 2'de 2 yaparak ülke puanına altın değerinde bir katkı sağladı.

5
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

TRABZONSPOR FIRTINASI FİNLANDİYA’DA ESTİ

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’ya konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 4-2 kazanan bordo-mavililer, turnuvaya galibiyetle başlayarak moral depoladı.

6
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

DİREKT BİLET İÇİN İLK 10 ŞART!

Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderebilmemiz için Türkiye’nin UEFA sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alması büyük önem taşıyor. Ülkelerin son 5 sezonda topladığı performans puanları, bir sonraki sezonda takımların turnuvalara katılım durumunu doğrudan etkiliyor.

 

7
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRA LİSTESİ

Temsilcilerimizin haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapatmasının ardından güncellenen ilk 10 sıralaması şu şekilde oluştu:

8
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

1. İNGİLTERE (105.130 PUAN)

Zirvedeki yerini açık ara farkla koruyan İngiliz kulüpleri, Aston Villa'nın temsilcimiz Fenerbahçe karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetin de etkisiyle liderliğini perçinledi.

9
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

2. İTALYA (89.449 PUAN)

İtalyan temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki kararlı performansı, İtalya'yı ikinci sıradaki yerinde sağlam bir şekilde tutmaya devam ediyor.

10
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

3. İSPANYA (84.743 PUAN)

Barcelona'nın Galatasaray deplasmanındaki 4-1'lik net galibiyeti başta olmak üzere İspanyol ekipleri üst sıralardaki yerlerini korumayı başardı.

11
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

4. ALMANYA (82.830 PUAN)

Almanya, Hoffenheim'ın Beşiktaş karşısında mağlup olmasına rağmen diğer temsilcilerinin katkısıyla dördüncü sıradaki yerini muhafaza etti.

12
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

5. FRANSA (70.296 PUAN)

Fransa, ilk dört devin arkasında 70 puan barajını aşarak beşinci basamaktaki yerini sağlamlaştırdı.

13
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

6. PORTEKİZ (66.550 PUAN)

Portekiz kulüpleri istikrarlı puan toplamaya devam ederek Fransa takibini sürdürdü.

14
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

7. BELÇİKA (60.850 PUAN)

Son yıllarda yakaladığı çıkışı sürdüren Belçika, 60 puan barajının üzerine çıkarak yedinci sıradaki konumunu korudu.

15
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

8. HOLLANDA (53.729 PUAN)

Türkiye'nin en yakın hedefi konumunda yer alan Hollanda ile aramızdaki puan farkı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un galibiyetleriyle erimeye devam ediyor.

16
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

9. TÜRKİYE (51.075 PUAN)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kayıplarına rağmen Beşiktaş ve Trabzonspor'un deplasman zaferleriyle 51.075 puana ulaşan Türkiye, 9. sıradaki yerini koruyarak direkt Devler Ligi biletini cebinde tuttu.

17
UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

10. YUNANİSTAN (45.812 PUAN)

İlk 10 sınırında yer alan Yunanistan, temsilcimiz Türkiye'yi 5.263 puan geriden takip etmeye devam ediyor.

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