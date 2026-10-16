UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

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İstanbul
Temsilcilerimizin Avrupa sahnesindeki hafta maratonu tamamlandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden takımlarımızın aldığı sonuçların ardından UEFA ülke sıralaması güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk etti. Taraftarının desteğine rağmen sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, grupta 2'de 0 yaparak puanla tanışamadı.
Devler Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 6-0'lık farklı bir skorla mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki ilk galibiyet hasretini sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki gururumuz Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, grupta 2'de 2 yaparak ülke puanına altın değerinde bir katkı sağladı.
UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’ya konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 4-2 kazanan bordo-mavililer, turnuvaya galibiyetle başlayarak moral depoladı.
Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderebilmemiz için Türkiye’nin UEFA sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alması büyük önem taşıyor. Ülkelerin son 5 sezonda topladığı performans puanları, bir sonraki sezonda takımların turnuvalara katılım durumunu doğrudan etkiliyor.
Temsilcilerimizin haftayı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapatmasının ardından güncellenen ilk 10 sıralaması şu şekilde oluştu:
Zirvedeki yerini açık ara farkla koruyan İngiliz kulüpleri, Aston Villa'nın temsilcimiz Fenerbahçe karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetin de etkisiyle liderliğini perçinledi.
İtalyan temsilcilerinin Avrupa kupalarındaki kararlı performansı, İtalya'yı ikinci sıradaki yerinde sağlam bir şekilde tutmaya devam ediyor.
Barcelona'nın Galatasaray deplasmanındaki 4-1'lik net galibiyeti başta olmak üzere İspanyol ekipleri üst sıralardaki yerlerini korumayı başardı.
Almanya, Hoffenheim'ın Beşiktaş karşısında mağlup olmasına rağmen diğer temsilcilerinin katkısıyla dördüncü sıradaki yerini muhafaza etti.
Fransa, ilk dört devin arkasında 70 puan barajını aşarak beşinci basamaktaki yerini sağlamlaştırdı.
Portekiz kulüpleri istikrarlı puan toplamaya devam ederek Fransa takibini sürdürdü.
Son yıllarda yakaladığı çıkışı sürdüren Belçika, 60 puan barajının üzerine çıkarak yedinci sıradaki konumunu korudu.
Türkiye'nin en yakın hedefi konumunda yer alan Hollanda ile aramızdaki puan farkı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un galibiyetleriyle erimeye devam ediyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kayıplarına rağmen Beşiktaş ve Trabzonspor'un deplasman zaferleriyle 51.075 puana ulaşan Türkiye, 9. sıradaki yerini koruyarak direkt Devler Ligi biletini cebinde tuttu.
İlk 10 sınırında yer alan Yunanistan, temsilcimiz Türkiye'yi 5.263 puan geriden takip etmeye devam ediyor.