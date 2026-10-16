UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kayıp, Beşiktaş ve Trabzonspor katkı sağladı

FENERBAHÇE DEPLASMANDA AĞIR YARA ALDI

Devler Ligi’ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 6-0'lık farklı bir skorla mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki ilk galibiyet hasretini sürdürdü.