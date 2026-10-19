Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

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İstanbul
Süper Lig devi Galatasaray, üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından kadro planlamasında gaza basmaya hazırlanıyor. Avrupa kulvarında yaşanan puan kayıpları sarı-kırmızılılarda eksikleri net bir şekilde göz önüne sererken, teknik heyet ve yönetimin önceliği merkez orta sahaya verdiği öğrenildi.
Devler Ligi’nde Sporting karşısında sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da, takımın oyun dengesindeki aksaklıklar ciddi şekilde sorgulanmaya başlanmıştı. Ardından Barcelona deplasmanında alınan 4-1’lik yenilgi, orta sahadaki direnç ve üretkenlik sorununu iyice gün yüzüne çıkardı. Yaşanan bu tablo sonrası teknik heyetin, merkez bölgeyi daha güçlü, tempolu ve deneyimli bir yapıyla takviye etmek istediği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı ekipte transfer ihtiyacını doğuran en büyük etkenlerden biri ise sezon başında kadroya katılan ve mevcut kadroda yer alan isimlerin form grafiği oldu.
İtalyan basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, orta sahadaki bu tıkanıklığı çözmek adına Avrupa çapında tanınan bir ismi gündemine aldı. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Serie A devi Juventus forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı orta saha Teun Koopmeiners için ocak ayında yeniden nabız yoklayacağını yazdı.
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde de yetenekli futbolcuyla ilgilendiği, ancak o süreçte şartların oluşmaması nedeniyle imzaların atılamadığı hatırlatıldı.
Torino ekibindeki geleceği ve takım içindeki rolü konusunda belirsizlikler yaşadığı öne sürülen Koopmeiners için kış transfer döneminde fırsat doğabileceği ifade ediliyor.
Yönetimin, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katmayı hedeflediği aktarıldı. Bu sayede sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun yarım dönemlik performansını gözlemleyip sezon sonunda bonservisini alma kararını netleştirebilecek.
Şu an için taraflar arasında resmi bir anlaşmanın bulunmadığı ve sürecin henüz değerlendirme aşamasında olduğu vurgulanırken, Galatasaray’ın önümüzdeki haftalarda İtalyan kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor.