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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:04

Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ve Barcelona karşısında alınan ağır yenilgilerin ardından orta sahasındaki zaafları gidermek isteyen Galatasaray, gözünü yeniden İtalya’ya çevirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:04

Süper Lig devi , üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından kadro planlamasında gaza basmaya hazırlanıyor. Avrupa kulvarında yaşanan puan kayıpları sarı-kırmızılılarda eksikleri net bir şekilde göz önüne sererken, teknik heyet ve yönetimin önceliği merkez orta sahaya verdiği öğrenildi.

Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİLGİLERİ ALARMI ÇALDIRDI

Devler Ligi’nde karşısında sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da, takımın oyun dengesindeki aksaklıklar ciddi şekilde sorgulanmaya başlanmıştı. Ardından Barcelona deplasmanında alınan 4-1’lik yenilgi, orta sahadaki direnç ve üretkenlik sorununu iyice gün yüzüne çıkardı. Yaşanan bu tablo sonrası teknik heyetin, merkez bölgeyi daha güçlü, tempolu ve deneyimli bir yapıyla takviye etmek istediği belirtiliyor.

Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

ORTA SAHADA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALINDI

Sarı-kırmızılı ekipte transfer ihtiyacını doğuran en büyük etkenlerden biri ise sezon başında kadroya katılan ve mevcut kadroda yer alan isimlerin form grafiği oldu.

  • Lesley Ugochukwu: Sezon başından bu yana sergilediği performansla beklentilerin oldukça altında kaldı ve soru işaretlerini artırdı.
  • Mario Lemina: Yaşadığı sakatlık sürecinin ardından saha dönüşünde eski formuna kavuşmakta zorlanması teknik ekibi düşündürüyor.
  • Gabriel Sara: Son haftalardaki form düşüşü nedeniyle takımın orta sahadaki üreticiliği ve hücum organizasyonu olumsuz etkilendi.
Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

HEDEFTE JUVENTUS’UN HOLLANDALI YILDIZI VAR

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, orta sahadaki bu tıkanıklığı çözmek adına Avrupa çapında tanınan bir ismi gündemine aldı. Çizme basını, sarı-kırmızılıların Serie A devi forması giyen 28 yaşındaki Hollandalı orta saha Teun Koopmeiners için ocak ayında yeniden nabız yoklayacağını yazdı.

Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde de yetenekli futbolcuyla ilgilendiği, ancak o süreçte şartların oluşmaması nedeniyle imzaların atılamadığı hatırlatıldı.

Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

TRANSFERİN FORMÜLÜ: SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Torino ekibindeki geleceği ve takım içindeki rolü konusunda belirsizlikler yaşadığı öne sürülen Koopmeiners için kış transfer döneminde fırsat doğabileceği ifade ediliyor. 

Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

Yönetimin, tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katmayı hedeflediği aktarıldı. Bu sayede sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun yarım dönemlik performansını gözlemleyip sezon sonunda bonservisini alma kararını netleştirebilecek.

Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak

Şu an için taraflar arasında resmi bir anlaşmanın bulunmadığı ve sürecin henüz değerlendirme aşamasında olduğu vurgulanırken, Galatasaray’ın önümüzdeki haftalarda İtalyan kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor.

Galatasaray kış transfer döneminde bombayı patlatacak! Juventus'un yıldızına kanca: Sezon sonuna kadar kiralanacak
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ETİKETLER
#galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#juventus
#Futbol
#Teun Koopmeiners
#Sporting
#Spor
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