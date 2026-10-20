Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'da derbi öncesi dikkat çeken gelişme

Galatasaray'da kritik Fenerbahçe derbisi öncesi tüm planlar altüst oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan doruktayken, sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Rafael Leao'dan gelen haber camiada büyük bir üzüntüye sebep oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Ligde oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, kısa süre sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edememiş ve sahadan ayrılmıştı. Maçın ardından kulüp sağlık heyeti hızlıca harekete geçerek oyuncuyu MR kontrollerine yönlendirmişti.

MR SONUÇLARI AÇIKLANDI: KASIK ADALESİNDE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray Kulübü'nden yapılan resmi ve bilgilendirme niteliğindeki açıklamalarda, futbolcunun durumunun gün gün takip edileceği duyurulmuştu. Başarılı hücum oyuncusunun yapılan detaylı MR kontrolleri sonucunda kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.

Son gelen kulis bilgisine göre, 26 Ekim Pazartesi günü oynanması planlanan dev Fenerbahçe derbisinde Rafael Leao'nun forma giymesinin imkansız hale geldiği iddia edildi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞİYOR

Teknik direktör ve sağlık ekibinin raporları doğrultusunda tedavisine hızla başlanan 27 yaşındaki yıldızın, tam olarak sahalara ne zaman döneceği önümüzdeki günlerde yapılacak yeni kontrollerin ardından netlik kazanacak.