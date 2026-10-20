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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:39

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'da derbi öncesi dikkat çeken gelişme

Süper Lig'de ezeli rakip Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılı kulüpte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan dünya yıldızı Rafael Leao'nun MR sonuçları netleşirken, Portekizli oyuncunun derbide sahada olup olmayacağının belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'da derbi öncesi dikkat çeken gelişme
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:39

'da kritik derbisi öncesi tüm planlar altüst oldu. 'de heyecan doruktayken, sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Portekizli futbolcu 'dan gelen haber camiada büyük bir üzüntüye sebep oldu.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'da derbi öncesi dikkat çeken gelişme

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Ligde oynanan karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, kısa süre sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edememiş ve sahadan ayrılmıştı. Maçın ardından kulüp sağlık heyeti hızlıca harekete geçerek oyuncuyu MR kontrollerine yönlendirmişti.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'da derbi öncesi dikkat çeken gelişme

MR SONUÇLARI AÇIKLANDI: KASIK ADALESİNDE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray Kulübü'nden yapılan resmi ve bilgilendirme niteliğindeki açıklamalarda, futbolcunun durumunun gün gün takip edileceği duyurulmuştu. Başarılı hücum oyuncusunun yapılan detaylı MR kontrolleri sonucunda kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.

Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'da derbi öncesi dikkat çeken gelişme

Son gelen kulis bilgisine göre, 26 Ekim Pazartesi günü oynanması planlanan dev Fenerbahçe derbisinde Rafael Leao'nun forma giymesinin imkansız hale geldiği iddia edildi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞİYOR

Teknik direktör ve sağlık ekibinin raporları doğrultusunda tedavisine hızla başlanan 27 yaşındaki yıldızın, tam olarak sahalara ne zaman döneceği önümüzdeki günlerde yapılacak yeni kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Gençlerbirliği
#Futbol
#trendyol süper lig
#Rafael Leao
#Spor
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