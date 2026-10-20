Galatasaray'da Okan Buruk, Lille maçı öncesinde konuştu! "Kritik bir maça çıkıyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında yarın TSİ 19.45'te deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayamadıklarını belirten Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi heyecanını her maç öncesinde çok fazla yaşıyoruz. İyi başlamadık, bunun farkındayız. İyi başlama şansımız var mıydı? Vardı. Lizbon maçı bizim için iyi bir başlangıç yapma fırsatıydı ancak bunu değerlendiremedik. Barcelona maçı ise zor bir karşılaşmaydı. Şu anda çok formda bir takıma karşı oynadık. İlk devrelerinde ümitlendiğimiz, belki de iki maçın ilk yarılarını daha iyi oynadığımız ancak ikinci yarılarda aynı performansı gösteremediğimiz karşılaşmalar yaşadık. Bu nedenle yarın 90 dakikaya oyunu yaymamız önemli olacak" diye konuştu.

"KRİTİK BİR MAÇA ÇIKIYORUZ"

Rakip Lille'in güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz şu anda kendi liginde üst sıralarda, ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon ilk kez teknik direktör değişikliğine giden rakibimizin başında görev yapacak teknik adamın performansına baktığımızda, sezona iyi başladığını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise onların da bizim gibi iki maçta galibiyet alamadığını biliyoruz. Kendi sahalarında önemli bir fırsat yakalamak ve bunu değerlendirmek isteyeceklerdir. Taraftarlarıyla birlikte en iyisini yapmaya çalışacaklar. Eksikler var. Biz de daha önceki maçlarda bu tür eksiklikler yaşadık. Bugün özelinde Leao'yu, son lig maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle buraya getiremedik. Diğer oyuncularımızla birlikte kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kritik bir maça çıkıyoruz ancak rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜST TURA ÇIKABİLMEK İÇİN ÖNEMLİ PUANLAR TOPLAMAMIZ GEREKİYOR"

Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürün önemine değinen Buruk, "Fikstüre gerçekçi baktığımızda her maçtan bir puan ve galibiyet bekliyorsunuz. Ancak özellikle önümüzdeki beş maç bizim için çok kritik. Bu beş maçın ilki yarın. Üst tura çıkabilmek için bu karşılaşmalarda çok önemli puanlar toplamamız gerekiyor. Yarın da bu maçlardan biri. Burada alacağımız puanlar çok önemli ve değerli; bizi üst sıralarda tutacak. Aynı durum rakibimiz için de geçerli. İki takım açısından da son derece kritik, üst sıralara doğru yükselişi belirleyebilecek bir karşılaşma. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu söyledim. Fransa Ligi'nde üst sıraları zorluyorlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki Betis maçında duran toplardan goller yediler. Farklı oyunları oynayabilen bir ekip. Santos'un savunmada eksikliği var. Son maçta Arsenal karşısında oynayan forvet oyuncularının sakatlıkları da söz konusu. Yarın oynayıp oynamayacakları henüz net değil ancak forma giymeyecek gibi görünüyorlar. Rakibimizin eksikleri var ancak kendi sahalarında kazanmak için oynayacaklar. Bizim için de bu beş maç çok kritik. İlkine burada çıkıyoruz ve kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ YARILARDAKİ DÜŞÜŞÜ FİZİKSEL EKSİKLİKLE AÇIKLAYAMAM"

Takımın ikinci yarılarda yaşadığı performans düşüşüyle ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk, bunun fiziksel yetersizlikten kaynaklanmadığını belirterek, "Bu durumu fiziksel eksiklikle açıklayamam. Tam tersine, ligde maçları son dakikaya kadar taşıyan ve dört maçın üçünde 90. dakikalarda galibiyete ulaşan bir Galatasaray takımı var. Bunun fiziksel bir sorundan çok, özellikle gol yedikten sonra yaşadığımız kırılmalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Düzeltmemiz gereken noktalardan biri bu. Barcelona maçında da bunu yaşadık. 1-0'a kadar her şey çok iyiydi. Ardından 2-0 oldu ancak gol sayılmadı. 43. dakikada gol yedikten sonra düşüşümüz başladı. Lizbon maçında da benzer bir durum yaşadık. Özellikle 2-1'den sonra oyundan bir anda düştük. Oysa oyuna çok hakimdik. Bu kırılmaları düzeltmemiz gerekiyor. Biz saha dışında bunu sağlamaya çalışıyoruz. Saha içinde ise yaş, tecrübe ve oynadıkları takımlar açısından çok deneyimli oyuncularımız var. Takımı yeniden oyunun içine döndürebilecek oyunculara sahibiz. Özgüvenimizi biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Gol yiyebilir, geriye düşebilirsiniz. Bunlar futbolda yaşanabilecek durumlar. İkinci yarılarda yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri bu. Son Gençlerbirliği maçında da ikinci yarının başında benzer bir durum yaşadık. Bu bölümü daha iyi oynamamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun bunu başarabilmeliyiz" dedi.

Takımın yoğun maç takvimine de değinen Buruk, "Lig maçlarında 90. dakikalara kadar oyunu iyi götüren bir takımımız var. Çok fazla maç oynuyoruz. Bütün oyuncularımız milli takımlarına gidip geliyor ve dinlenme fırsatı bulamıyor. Üst üste maçlar oynuyoruz. Oyuncu değişikliklerini de maçtan maça yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman mental yorgunluk bazı karşılaşmalarda ortaya çıkabiliyor. Ancak Şampiyonlar Ligi maçlarında bunun yaşanmaması gerekiyor" diye konuştu.

Sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun son durumuyla ilgili bilgi veren Okan Buruk, "Singo, bugün antrenmanın tamamında bizimle birlikte çalıştı. Onu kadroya aldık. Yarın maçın durumuna göre değerlendirebileceğimiz oyunculardan biri olacak" açıklamasında bulundu.

"TAM KADRO OYNADIĞIMIZDA DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Takımın birlikte oynama süreci ve yeni transferlerin uyumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "İlk maçımızın Barcelona karşılaşması olduğunu söyleyebilirim. Kasımpaşa maçını bu değerlendirmeye dahil etmiyorum; o maçta oyuna giren ve çıkan oyuncular vardı. Ancak sezon başından bu yana bir iki eksiğimiz dışında tam kadro bir arada olamadık. Transfer döneminin sona ermesi, yeni oyuncuların takıma katılması, hazır hale gelmeleri ve yaşanan sakatlıklar bu süreci etkiledi. Oynadığımız oyunda futbolcuların birbirini iyi tanıması çok önemli. Yeni gelen oyuncuların diğer futbolcularla uyum sağlaması gerekiyor. Maçtan maça çok fazla oyuncu değiştiriyoruz. Hücumda, zaman zaman stoperde ve diğer mevkilerde de değişiklikler yaptık. Devamlılık açısından oyuncuların bir arada oynaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Sakatlıktan dönen oyuncuların takıma katkısına da değinen Buruk, "Yeni gelen oyuncuların katkısı ve sakatlıktan dönen Osimhen, Lemina ve Singo gibi isimler Şampiyonlar Ligi'nde bizim için çok önemli. Bu oyuncular sakatlıklarının ardından yeni yeni takıma katılıyor ve en iyi performanslarına ulaşmaya çalışıyorlar. Takım olarak da bu seviyeye gelmek için çalışıyoruz. Bu süreci en az hatayla geçirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde tam kadro, daha formda, daha fazla birlikte oynamış ve birbirini daha iyi tanıyan oyuncularla performans açısından çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

"DÜNYADA BASKI YAPAN TEK TAKIM BİZ DEĞİLİZ"

Galatasaray'ın baskılı oyun anlayışı ve takım savunması hakkında da konuşan Okan Buruk, "Dünyada baskı yapan tek takım biz değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden, üst sıralardaki bütün elit takımlar bu oyunu oynamaya çalışıyor. Barcelona ve Arsenal de bunu yapıyor. Top rakibe geçtiğinde onu mümkün olduğunca çabuk geri kazanmaya çalışan bir takımız. Günümüz futbolu, özellikle bizim gibi takımlar için bunu gerektiriyor. Barcelona'ya karşı da diğer maçlarda da bunu yapmaya çalıştık. Rakiplerin kalitesi, baskıyı ne kadar doğru uygulayabileceğinizi belirleyebiliyor. Her oyuncu aynı seviyede baskı yapamıyor. Bu yönümüzü de geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak futbolda her şey baskı yapmak değil. Doğru zamanda, doğru yerde savunma yapabilmek de önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon takım savunmasında eksiklikler yaşadıklarını dile getiren Buruk, "Bu sezonki sonuçlara baktığımızda takım savunmasını çok iyi yapan bir takım olmadık. Burada bir farkı da belirtmek istiyorum. Lizbon maçında kalemize gelen üç tehlikeli pozisyonun üçü de gol oldu. Bunlardan biri frikik, biri penaltıydı. İlk yarıda da bir gol yedik. Buna karşılık son Gençlerbirliği maçında kalemize çok daha fazla top geldi ve çok sayıda pozisyon verdik ancak gol yemedik. Bu nedenle gol yiyip yememek tek başına bir ölçüt değil. Önemli olan, takım savunmasını iyi yapabilmek. Rakibin becerisi de bu noktada etkili. Yarın takım savunmasını çok iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerinde çok durduk" ifadelerini kullandı.

Topa sahip olmanın ve topsuz hareketliliğin önemine dikkat çeken Okan Buruk, "Top rakipteyken yaptıklarımız önemli ancak en önemlisi topun bizde olduğu bölüm. Barcelona maçının ilk yarısında bunu biraz daha iyi yapmış olsak da ikinci yarıda aynı performansı gösteremedik. Topa sahip olmamız ve topsuz hareketliliğimiz, yarınki maçın kaderini belirleyecek etkenlerden biri olacak" diyerek sözlerini tamamladı.