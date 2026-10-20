Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ake şoku! Yıldız oyuncu sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta maçında İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

SAKATLANAN AKE MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmasının 19. dakikasında Fenerbahçe'de Nathan Ake, köşe vuruşu sırasında Kubiak ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirirken sakatlanan Ake, yedek kulübesine işaret yaptı.

Sağlık ekiplerinin sahaya girmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan Ake, maça devam edemeyerek oyundan çıktı ve yerine Ganalı savunma oyuncusu Kojo Oppong girdi.

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Ake'nin, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbide forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.