Galatasaray-Fenerbahçe maçı tarihi değişecek mi? TFF resmen duyurdu

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İstanbul
Trendyol Süper Lig’de gözler sezonun en kritik randevularından birine çevrildi. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı gün ve saat futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklenen resmi açıklama geldi.
TFF tarafından duyurulan programa göre, sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli ekipleri karşı karşıya getirecek dev derbinin takviminde bir değişikliğe gidilmedi. İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı kritik müsabaka, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak.
Milyonlarca futbolseverin ekrana kilitleneceği dev karşılaşmada her iki takım da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.