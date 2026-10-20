Trendyol Süper Lig’de gözler sezonun en kritik randevularından birine çevrildi. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı gün ve saat futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklenen resmi açıklama geldi.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray-Fenerbahçe maçı tarihi değişecek mi? TFF resmen duyurdu Trendyol Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu. Dev derbi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Maç programında bir değişikliğe gidilmediği bildirildi. Her iki takım da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.

DÜDÜK PAZARTESİ GÜNÜ ÇALACAK

TFF tarafından duyurulan programa göre, sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli ekipleri karşı karşıya getirecek dev derbinin takviminde bir değişikliğe gidilmedi. İki ezeli rakibin kozlarını paylaşacağı kritik müsabaka, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

Milyonlarca futbolseverin ekrana kilitleneceği dev karşılaşmada her iki takım da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.