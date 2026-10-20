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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:49

Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanıyla tanışmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte gözler Fransa deplasmanına çevrildi. Galatasaray, turnuvanın 3. haftasında Fransız temsilcisi Lille ile kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosu resmi olarak açıklandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:49

Devler Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Cimbom, kritik maçı hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu duyurdu.

Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı!

Teknik heyetin kararıyla belirlenen kafilede yıldız oyuncuların yanı sıra geniş rotasyon dikkat çekti.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

'ın Lille maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz

Defans: El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo

Orta Saha: Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, , Lucas Torreira, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Mario Lemina, Yunus Akgün

Hücum: Leroy Sané, Deniz Gül, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı!

 

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ETİKETLER
#galatasaray
#İlkay Gündoğan
#uğurcan çakır
#Futbol
#lille
#Cimbom
#Spor
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