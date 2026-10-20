Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı!

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İstanbul
Devler Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Cimbom, kritik Lille maçı hazırlıklarını tamamlayarak kamp kadrosunu duyurdu.
Teknik heyetin kararıyla belirlenen kafilede yıldız oyuncuların yanı sıra geniş rotasyon dikkat çekti.
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu isimlerden oluşuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz
Defans: El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo
Orta Saha: Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Mario Lemina, Yunus Akgün
Hücum: Leroy Sané, Deniz Gül, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz