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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:07

Montella silmişti, Sergen Yalçın kapıyı açtı: 'Özür diler, çözeriz!'

Türkiye Futbol Federasyonu ile el sıkışarak A Milli Futbol Takımı’nın başına geçen Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekipte yeni bir dönemin fitilini ateşledi. Vincenzo Montella ile yaşanan kriz nedeniyle kadronun dışında kalan başarılı kaleci Berke Özer hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, genç eldivene yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Montella silmişti, Sergen Yalçın kapıyı açtı: 'Özür diler, çözeriz!'
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:07

'da teknik direktörlük koltuğuna oturan , göreve gelir gelmez kadro yapılanması ve takımdaki iç dengelerle ilgili ezber bozan hamlelerine başladı. 

Montella silmişti, Sergen Yalçın kapıyı açtı: 'Özür diler, çözeriz!'

Tecrübeli çalıştırıcı, Türk futbolunun son dönemde en çok tartışılan konularından birine nokta koyacak açıklamalarda bulundu. Yalçın, İtalyan teknik adam döneminde yaşanan gerginlikler ve fikir ayrılıkları sebebiyle ay-yıldızlı formadan uzak kalan Berke Özer'in milli takımdaki geleceğine ilişkin son derece net ve sıcak mesajlar verdi.

Montella silmişti, Sergen Yalçın kapıyı açtı: 'Özür diler, çözeriz!'

"GENÇLER HATA YAPABİLİR, ÇÖZÜLMEYECEK SORUN YOK"

İtalyan çalıştırıcı döneminde yaşanan pürüzlerin aşılabilir olduğuna vurgu yapan Sergen Yalçın, genç oyuncuların kazanılması gerektiğinin altını çizdi. Yaşananların büyütülmemesi gerektiğini ifade eden başarılı teknik adam, "Berke Özer ile alakalı geçmişte bazı sıkıntılar yaşandı ancak bunların hiçbiri çözülemeyecek problemler değil. Karşımızdakiler genç çocuklar, zaman zaman hata yapabilirler. Bu durumu toparlamanın çok zor olacağını sanmıyorum" diyerek ılımlı bir yaklaşım sergiledi.

Montella silmişti, Sergen Yalçın kapıyı açtı: 'Özür diler, çözeriz!'

BİZZAT GÖRÜŞECEK: "ÖZÜR DİLENMESİ GEREKİYORSA DİLENİR"

Başarılı file bekçisiyle doğrudan iletişim kuracağını ve süreci birebir yöneteceğini belirten Yalçın, kapıların genç kaleciye tamamen açık olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Berke ile bizzat oturup konuşacağım. Neden gelmesin ki? Tabii ki gelecek. Buradan bir sorun çıkmaz. Bu oyuncular bizim evladımız, oturur yapılması gereken konuşmayı yaparız. Eğer özür dilenmesi gereken bir durum varsa özür de dilenir. Biz bu işi tatlıya bağlarız, çözeriz."

Montella silmişti, Sergen Yalçın kapıyı açtı: 'Özür diler, çözeriz!'

"HATALAR YÜZÜNDEN OYUNCU CEZALANDIRMAYACAĞIZ"

Milli takım bünyesinde geçmişte yaşanan tüm kırgınlıkların ve anlaşmazlıkların artık geride kalması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın, yeni dönemdeki yönetim felsefesini de açıkça ortaya koydu. Cezalandırıcı değil, kazanım odaklı bir yol izleyeceklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımız bir hata yaptı diye onları hemen silip cezalandırma yoluna gitmeyeceğiz" diyerek milli formayı hak eden her oyuncuya adil davranılacağını gösterdi.

Montella silmişti, Sergen Yalçın kapıyı açtı: 'Özür diler, çözeriz!'
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ETİKETLER
#Berke Özer
#Türk Futbolu
#A Milli Takım
#sergen yalçın
#Futbol
#vincenzo montella
#Spor
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