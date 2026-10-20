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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:45

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta maçında saat 19.45'te İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak kritik maçta İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanı bulunan Fenerbahçe, 3. hafta maçında seyircisi önünde galibiyet almak istiyor. Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:45

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında 3. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , dev organizasyondaki 3. hafta maçında 'da Çekya temsilcisi 'ı ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

AVRUPA'DA 309. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile mücadele edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 433 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, ikinci hafta maçında ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertlilerin "Devler Ligi"nde 1 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 22 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Topladığı 16 puanla ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe, son maçında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

SLAVIA PRAG'IN SON DURUMU

Teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetimindeki Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Lens'e 3-2 kaybetmişti. Slavia Prag, ikinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Sabah'a 2-0 mağlup olmuştu. Çekya ekibinin "Devler Ligi"nde puanı bulunmuyor.

Slavia Prag, bu sezon Çekya Ligi'nde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Slavia Prag, bu maçlarda 26 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Topladığı 27 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Slavia Prag, son maçında sahasında ağırladığı Hradec Kralove ile golsüz berabere kalmıştı.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Slavia Prag Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vlcek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Slavia Prag
#Ricardo De Burgos
#Spor
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