Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 8. hafta maçları 16, 17, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde oynandı.

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HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 8. hafta maçları 16-19 Ekim tarihlerinde oynanmış ve Galatasaray liderliğini sürdürmüştür. 8. haftada oynanan 9 maçın 7'sini ev sahibi takımlar kazandı, 2'si konuk ekiplerin galibiyetiyle sonuçlandı ve hiç beraberlik yaşanmadı. Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 16'ya çıkardı ve haftayı 4. sırada tamamladı, Beşiktaş ise 15 puanla 5. oldu. 8. haftada toplam 23 gol atıldı.

Ligin 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 7'sini ev sahibi takımlar kazandı. 2 maçta gülen taraf konuk ekipler olurken ligin 8. haftasında hiçbir maç berabere bitmedi. Öte yandan ligin 8. haftasında futbolseverler toplam 23 gol izledi.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 8. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 88. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanarak ligdeki 6. galibiyetini elde etti ve puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligin 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükselterek haftayı 3. sırada noktaladı.

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında, dev derbide Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmayı her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükselterek haftayı 4. sırada tamamladı. Ligdeki 3. yenilgisini Trabzonspor deplasmanında yaşayan Beşiktaş ise 15 puanda kalarak haftayı 5. sırada bitirdi.

HAFTANIN SONUÇLARI VE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'in 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

• Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor: 2-1

• Erzurumspor FK - Eyüpspor: 2-0

• Amedspor - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

• Gençlerbirliği - Galatasaray: 0-1

• Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: 3-0

• Kasımpaşa - Samsunspor: 4-1

• Kocaelispor - Göztepe: 1-2

• İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK: 2-1

• Trabzonspor - Beşiktaş: 2-0

Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 | Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

24 Ekim Cumartesi:

13.30 | Eyüpspor - Kasımpaşa

16.00 | Gaziantep FK - Erzurumspor FK

19.00 | Samsunspor - Amedspor

25 Ekim Pazar:

16.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Gençlerbirliği

19.00 | Göztepe - Arca Çorum FK

26 Ekim Pazartesi:

19.00 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19.00 | Beşiktaş - Başakşehir

21.30 | Galatasaray - Fenerbahçe