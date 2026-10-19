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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:11

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puanı 1-0'lık skorla alarak ilk sıradaki yerini korudu. Haftanın dev derbisinde Trabzonspor ise sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. İşte ligin 8. haftasında alınan sonuçlar ve 9. haftanın programı...

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 23:11

'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 8. hafta maçları 16, 17, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde oynandı.

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 8. hafta maçları 16-19 Ekim tarihlerinde oynanmış ve Galatasaray liderliğini sürdürmüştür.
8. haftada oynanan 9 maçın 7'sini ev sahibi takımlar kazandı, 2'si konuk ekiplerin galibiyetiyle sonuçlandı ve hiç beraberlik yaşanmadı.
Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve 3. sırada yer aldı.
Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 16'ya çıkardı ve haftayı 4. sırada tamamladı, Beşiktaş ise 15 puanla 5. oldu.
8. haftada toplam 23 gol atıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Ligin 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 7'sini ev sahibi takımlar kazandı. 2 maçta gülen taraf konuk ekipler olurken ligin 8. haftasında hiçbir maç berabere bitmedi. Öte yandan ligin 8. haftasında futbolseverler toplam 23 gol izledi.

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta liderlik koltuğuna oturan , 8. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 88. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanarak ligdeki 6. galibiyetini elde etti ve puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

İsmail Kartal yönetimindeki , ligin 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükselterek haftayı 3. sırada noktaladı.

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında, dev derbide ile , Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmayı her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükselterek haftayı 4. sırada tamamladı. Ligdeki 3. yenilgisini Trabzonspor deplasmanında yaşayan Beşiktaş ise 15 puanda kalarak haftayı 5. sırada bitirdi.

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları

HAFTANIN SONUÇLARI VE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'in 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

• Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor: 2-1
• Erzurumspor FK - Eyüpspor: 2-0
• Amedspor - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
• Gençlerbirliği - Galatasaray: 0-1
• Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: 3-0
• Kasımpaşa - Samsunspor: 4-1
• Kocaelispor - Göztepe: 1-2
• İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK: 2-1
• Trabzonspor - Beşiktaş: 2-0

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları

Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 | Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

24 Ekim Cumartesi:

13.30 | Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 | Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 | Samsunspor - Amedspor

25 Ekim Pazar:

16.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 | Göztepe - Arca Çorum FK

26 Ekim Pazartesi:

19.00 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 | Beşiktaş - Başakşehir
21.30 | Galatasaray - Fenerbahçe

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#galatasaray
#fenerbahçe
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Spor
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