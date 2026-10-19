Süper Lig'de 8. hafta sona erdi! İşte haftanın sonuçları ve 9. haftanın maçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 8. hafta maçları 16, 17, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde oynandı.
Ligin 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 7'sini ev sahibi takımlar kazandı. 2 maçta gülen taraf konuk ekipler olurken ligin 8. haftasında hiçbir maç berabere bitmedi. Öte yandan ligin 8. haftasında futbolseverler toplam 23 gol izledi.
Trendyol Süper Lig'de geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 8. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 88. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanarak ligdeki 6. galibiyetini elde etti ve puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligin 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükselterek haftayı 3. sırada noktaladı.
Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında, dev derbide Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmayı her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükselterek haftayı 4. sırada tamamladı. Ligdeki 3. yenilgisini Trabzonspor deplasmanında yaşayan Beşiktaş ise 15 puanda kalarak haftayı 5. sırada bitirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
• Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor: 2-1
• Erzurumspor FK - Eyüpspor: 2-0
• Amedspor - TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
• Gençlerbirliği - Galatasaray: 0-1
• Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: 3-0
• Kasımpaşa - Samsunspor: 4-1
• Kocaelispor - Göztepe: 1-2
• İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK: 2-1
• Trabzonspor - Beşiktaş: 2-0
Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 | Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
24 Ekim Cumartesi:
13.30 | Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 | Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 | Samsunspor - Amedspor
25 Ekim Pazar:
16.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 | Göztepe - Arca Çorum FK
26 Ekim Pazartesi:
19.00 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 | Beşiktaş - Başakşehir
21.30 | Galatasaray - Fenerbahçe