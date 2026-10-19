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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:54

TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar

UEFA Uluslar Ligi'nde alınan üst üste 4 mağlubiyetin ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollarını ayıran TFF Yönetim Kurulu'nda, yeni teknik direktör adaylığı için Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:54

’nda beklenen teknik direktör hamlesi geldi. UEFA Uluslar Ligi’nde alınan 4 mağlubiyetlik kötü gidişatın faturası kesilmiş ve teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. 

HABERİN ÖZETİ

TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kötü gidişatın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırarak, yerine iç pazarda Sergen Yalçın'ı getirme kararı aldı.
Teknik direktör Vincenzo Montella ile UEFA Uluslar Ligi'nde alınan 4 mağlubiyetlik kötü gidişat sonrası karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Montella'dan boşalan koltuk için Sergen Yalçın isminde karar kıldı.
Son olarak Beşiktaş'tan ayrılan 54 yaşındaki Sergen Yalçın'ın milli takımın başına geçmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Yarın yapılacak son yüz yüze görüşmenin ardından TFF'nin Sergen Yalçın hamlesini kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerinin ardından Eskişehirspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş gibi takımlarda görev aldı.
Sergen Yalçın, teknik direktör olarak 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar

Riva’da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek vedalaşan İtalyan çalıştırıcının ardından vakit kaybetmeden düğmeye basan federasyon, aradığı ismi iç pazarda buldu.

TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar

TFF YÖNETİMİ SERGEN YALÇIN'DA KARAR KILDI

Montella’dan boşalan koltuk için yürütülen yoğun görüşme trafiğinde öne çıkan ismin olduğu iddia edildi. Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu, deneyimli teknik adam prensipte anlaştı.

TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar

Yarın gerçekleştirilecek son yüz yüze görüşmenin ardından TFF'nin, Sergen Yalçın hamlesini kamuoyuna resmen duyurması bekleniyor. 

TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar

SERGEN YALÇIN’IN TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

Saha içindeki yetenekleriyle Türk futboluna damga vuran efsane isim, kulübedeki kariyerine Eskişehirspor ile adım attı. Başarılı hoca ardından sırasıyla:

  • Gaziantepspor
  • Sivasspor
  • Kayserispor
  • Eskişehirspor
  • Konyaspor
  • Alanyaspor
  • Yeni Malatyaspor
  • Antalyaspor
  • Beşiktaş

takımlarında görev alarak Türk futbolunda geniş bir deneyim kazandı.

BEŞİKTAŞ'LA ÇİFTE KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Futbolculuk yıllarında kulüp efsanesi olduğu 'a 2020-2021 sezonunda teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, ilk döneminde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak tarihi bir başarıya imza attı.

TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemi olan 2025-2026 sezonunda ise kulübenin başında 39 resmi maça çıkan deneyimli teknik adam, maç başına 1.79 puan ortalaması yakaladı ve sezon sonunda takıma veda etti. Deneyimli hocanın, yarınki son temasların ardından Ay-yıldızlı ekibin yeni patronu olarak göreve başlaması bekleniyor.

TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar
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#Beşiktaş
#sergen yalçın
#Futbol
#vincenzo montella
#A Milli Futbol Takımı
#Tff Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
#Spor
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