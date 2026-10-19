TFF'den sürpriz karar: Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu! Prensipte anlaştılar

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İstanbul
A Milli Futbol Takımı’nda beklenen teknik direktör hamlesi geldi. UEFA Uluslar Ligi’nde alınan 4 mağlubiyetlik kötü gidişatın faturası kesilmiş ve teknik direktör Vincenzo Montella ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.
Riva’da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek vedalaşan İtalyan çalıştırıcının ardından vakit kaybetmeden düğmeye basan federasyon, aradığı ismi iç pazarda buldu.
Montella’dan boşalan koltuk için yürütülen yoğun görüşme trafiğinde öne çıkan ismin Sergen Yalçın olduğu iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, deneyimli teknik adam prensipte anlaştı.
Yarın gerçekleştirilecek son yüz yüze görüşmenin ardından TFF'nin, Sergen Yalçın hamlesini kamuoyuna resmen duyurması bekleniyor.
Saha içindeki yetenekleriyle Türk futboluna damga vuran efsane isim, kulübedeki kariyerine Eskişehirspor ile adım attı. Başarılı hoca ardından sırasıyla:
takımlarında görev alarak Türk futbolunda geniş bir deneyim kazandı.
Futbolculuk yıllarında kulüp efsanesi olduğu Beşiktaş'a 2020-2021 sezonunda teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, ilk döneminde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak tarihi bir başarıya imza attı.
Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemi olan 2025-2026 sezonunda ise kulübenin başında 39 resmi maça çıkan deneyimli teknik adam, maç başına 1.79 puan ortalaması yakaladı ve sezon sonunda takıma veda etti. Deneyimli hocanın, yarınki son temasların ardından Ay-yıldızlı ekibin yeni patronu olarak göreve başlaması bekleniyor.