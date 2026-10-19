Galatasaray'a Rafael Leao şoku! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ve Avrupa’da zorlu bir maç trafiğine girmeye hazırlanan Galatasaray’da, Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao’dan gelen haber moralleri bozdu. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından sağlık heyeti resmi bilgilendirmeyi paylaştı.

MR SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli yıldızın sponsor hastanede detaylı tetkiklerden geçtiği belirtildi. Kulüpten paylaşılan resmi sağlık raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Rafael Leão'nun Acıbadem'de yapılan MR ve tetkiklerinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek."

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sağlık ekibi tarafından tedavisine vakit kaybetmeden başlanan yetenekli futbolcunun, önümüzdeki karşılaşmalarda forma giyip giyemeyeceği yapılacak günlük değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.