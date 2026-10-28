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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:50

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday

Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimin, takımı emanet etmek için temasa geçtiği ilk yerli çalıştırıcı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:50

Süper Lig'de derbi mağlubiyeti sonrası sıcak saatler yaşayan 'de teknik direktör dönemi resmen sona erdi. Alınan radikal kararın hemen ardından teknik adam arayışlarına başlayan ve kurmayları, yeni yol haritasını belirlemek için vakit kaybetmeden harekete geçti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday

İLK GÖRÜŞME ABDULLAH AVCI İLE YAPILDI

Yeni sezonda önceliği yabancı teknik adam adaylarına veren sarı-lacivertli yönetimin listesinde çok önemli yerli isimler de yer alıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isimlerin başında ise tecrübeli teknik adam geliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday

Son gelen kulis bilgisine göre; Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile vedalaşılan gecenin hemen ardından Abdullah Avcı ile ilk temasını sağladı. Sarı-lacivertli idarecilerin deneyimli çalıştırıcıyı telefonla arayarak durum değerlendirmesi yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday

BÜLENT UYGUN DA TEKLİF BEKLİYOR

Teknik direktör adayları arasında adı geçen bir diğer isim ise camianın yakından tanıdığı Bülent Uygun. Deneyimli çalıştırıcının da Fenerbahçe cephesinden gelebilecek olası bir resmi teklifi beklediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday

TRABZONSPOR İLE 3 KUPA KAZANMIŞTI

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın kariyerinde önemli başarılar bulunuyor. Bordo-mavili ekibin başında 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 61 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında ise Süper Kupa müzesine götürmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar
ETİKETLER
#fenerbahçe
#bülent uygun
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#abdullah avcı
#ismail kartal
#Spor
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