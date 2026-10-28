Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday

Süper Lig'de derbi mağlubiyeti sonrası sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi. Alınan radikal kararın hemen ardından teknik adam arayışlarına başlayan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni yol haritasını belirlemek için vakit kaybetmeden harekete geçti.

İLK GÖRÜŞME ABDULLAH AVCI İLE YAPILDI

Yeni sezonda önceliği yabancı teknik adam adaylarına veren sarı-lacivertli yönetimin listesinde çok önemli yerli isimler de yer alıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isimlerin başında ise tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı geliyor.

Son gelen kulis bilgisine göre; Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile vedalaşılan gecenin hemen ardından Abdullah Avcı ile ilk temasını sağladı. Sarı-lacivertli idarecilerin deneyimli çalıştırıcıyı telefonla arayarak durum değerlendirmesi yaptığı iddia edildi.

BÜLENT UYGUN DA TEKLİF BEKLİYOR

Teknik direktör adayları arasında adı geçen bir diğer isim ise camianın yakından tanıdığı Bülent Uygun. Deneyimli çalıştırıcının da Fenerbahçe cephesinden gelebilecek olası bir resmi teklifi beklediği öğrenildi.

TRABZONSPOR İLE 3 KUPA KAZANMIŞTI

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve 31 Ağustos 2024 tarihinden bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı'nın kariyerinde önemli başarılar bulunuyor. Bordo-mavili ekibin başında 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 61 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında ise Süper Kupa müzesine götürmeyi başarmıştı.