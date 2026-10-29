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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:55

A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Sergen Yalçın’ın ilk günlerinde bomba bir iddia gündeme geldi. Deneyimli teknik adamın yorumculuk dönemindeki sert eleştirileri nedeniyle bazı milli futbolcuların telefonlarına cevap vermediği ve cephe aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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 Serhat Yıldız
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A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:55

Türk futbolunda gündemi sarsacak bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Vincenzo Montella'nın ardından 'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan , göreve başlar başlamaz büyük bir iletişim kriziyle karşı karşıya kaldı.

A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sercan Hamzaoğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgilere göre, milli takımda düzenli forma giyen bazı isimler Sergen Yalçın ve ekibinin aramalarına geri dönmüyor.

A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

"BANA EKRANDA SALLAYAN ADAM TEKNİK DİREKTÖRÜM OLAMAZ"

Hamzaoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, krizin temel sebebi Sergen Yalçın’ın geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı sert yorumlar ve eleştiriler. Yalçın’ın daha önce milli yıldızlar hakkında sarf ettiği keskin ifadeleri unutmayan oyuncuların tepkisi oldukça sert oldu.

A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

İddiaya göre, milli takımda banko oynayan 2-3 oyuncu durumdan duydukları rahatsızlığı çevreleriyle paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım hocası olsa ne olur, bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz. Ben, hoca olsa da o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde."

"ANTRENMANA ÇIKARIM, YÜZÜNE BAKMAM"

Birçok milli futbolcunun Sergen Yalçın’a kırgın olduğu ve adeta kazan kaldırdığı iddia ediliyor. Haberde, oyuncuların milli forma bilinciyle kampa katılacakları ancak teknik heyetle mesafeli bir ilişki kuracakları belirtilerek şu detaylara yer verildi: "Milli Takım’a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam."

A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin hemen ardından, yorumculuk yaptığı dönemde , , Ferdi Kadıoğlu ve Semih Kılıçsoy gibi genç yıldızlar hakkında yaptığı analizler ve eleştiriler sosyal medyada yeniden viral olmuştu. Gündeme gelen bu iddiada telefonlara çıkmayan oyuncuların kimler olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

GÖZLER İLK SINAVA ÇEVRİLDİ

Yaşanan bu büyük kriz ve telefon iddialarıyla ilgili ne futbolculardan ne de Sergen Yalçın cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik virajda ilk sınavına 12 Kasım’da İzmir’de Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadelenin ardından 15 Kasım’da ise Fransa deplasmanına konuk olacak.

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ETİKETLER
#arda güler
#Kenan Yıldız
#A Milli Takım
#sergen yalçın
#Futbol
#Sercan Hamzaoğlu
#Spor
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