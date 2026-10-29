A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Türk futbolunda gündemi sarsacak bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Vincenzo Montella'nın ardından A Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, göreve başlar başlamaz büyük bir iletişim kriziyle karşı karşıya kaldı.

Sercan Hamzaoğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgilere göre, milli takımda düzenli forma giyen bazı isimler Sergen Yalçın ve ekibinin aramalarına geri dönmüyor.

"BANA EKRANDA SALLAYAN ADAM TEKNİK DİREKTÖRÜM OLAMAZ"

Hamzaoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, krizin temel sebebi Sergen Yalçın’ın geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı sert yorumlar ve eleştiriler. Yalçın’ın daha önce milli yıldızlar hakkında sarf ettiği keskin ifadeleri unutmayan oyuncuların tepkisi oldukça sert oldu.

İddiaya göre, milli takımda banko oynayan 2-3 oyuncu durumdan duydukları rahatsızlığı çevreleriyle paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım hocası olsa ne olur, bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz. Ben, hoca olsa da o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde."

"ANTRENMANA ÇIKARIM, YÜZÜNE BAKMAM"

Birçok milli futbolcunun Sergen Yalçın’a kırgın olduğu ve adeta kazan kaldırdığı iddia ediliyor. Haberde, oyuncuların milli forma bilinciyle kampa katılacakları ancak teknik heyetle mesafeli bir ilişki kuracakları belirtilerek şu detaylara yer verildi: "Milli Takım’a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam."

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin hemen ardından, yorumculuk yaptığı dönemde Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Semih Kılıçsoy gibi genç yıldızlar hakkında yaptığı analizler ve eleştiriler sosyal medyada yeniden viral olmuştu. Gündeme gelen bu iddiada telefonlara çıkmayan oyuncuların kimler olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

GÖZLER İLK SINAVA ÇEVRİLDİ

Yaşanan bu büyük kriz ve telefon iddialarıyla ilgili ne futbolculardan ne de Sergen Yalçın cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik virajda ilk sınavına 12 Kasım’da İzmir’de Belçika karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu mücadelenin ardından 15 Kasım’da ise Fransa deplasmanına konuk olacak.