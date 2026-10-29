Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Trendyol Süper Lig'in kritik virajında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve ezeli rakibinin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de sular durulmuyor.

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertli camiada, teknik direktör İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.

SAMANDIRA'DA AYRILIK KARARI

Maçın ardından eleştirilerin odağındaki isim haline gelen İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. Gerçekleşen zirvede psikolojik olarak artık bu yükü kaldıramadığını ve takımı motive edemediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, görevinden ayrılma talebini iletti. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından taraflar yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe kulübü bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek Kartal’a kulübe verdiği emekler için teşekkür etti. Bu yılın başında eylül ayında Roma ile alınan beraberliğin ardından da istifanın eşiğinden dönen, ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın ısrarlarıyla görevine devam eden Kartal’ın bu kez kararlı olduğu görüldü. Yeni teknik direktör resmi olarak atanana kadar takımın antrenörlük sorumluluğunu Dirk Kuyt üstlenecek.

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN "TEDESCO" HAMLESİ İDDİASI

Teknik direktörlük koltuğunun boşalmasının ardından kulisler hareketlendi. Başkan Vekili Barış Göktürk’ün, Başkan Aziz Yıldırım’ı İtalya doğumlu Alman teknik direktör Domenico Tedesco’nun göreve getirilmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Daha önce Ali Koç döneminde Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetim kurulunda görev alan Göktürk’ün, Tedesco’yu yeniden sarı-lacivertli takımın başına aldırmak için üç temel gerekçe sunduğu iddia ediliyor:

Mevcut kadrodaki oyuncuların büyük kısmını yakından tanıması,

Geçen sezon takım forvetsiz kalmasına rağmen şampiyonluk yarışını son haftalara kadar taşımış olması,

Taraftarların geniş bir kesimi tarafından sevilmesi.

ESKİ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Barış Göktürk’ün Tedesco iddiası futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Göktürk’ün seçim sürecinde yaptığı açıklamalar da sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

Göktürk geçmişte Tedesco’yu herkesin sevdiğini ve kendisinin de beğendiğini belirtmiş, ancak "Bir insanı sevmek onu Fenerbahçe’nin teknik direktörü yapmaya yetmez" diyerek Alman çalıştırıcıyı sarı-laciverti takımı şampiyon yapacak kapasitede görmediğini ifade etmişti. İddianın doğru çıkması durumunda, Göktürk’ün yaklaşımındaki bu keskin değişim dikkat çekti.

Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık ağır yenilgi ve son derbi mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe'de gözler tamamen yönetimin atacağı yeni adıma çevrildi. Domenico Tedesco iddialarıyla ilgili henüz kulüp cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, sarı-lacivertli taraftarlar yeni hocanın kim olacağını büyük bir merakla bekliyor.