TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:53

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Süper Lig'de Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe'de deprem yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal istifasını sunarken, sarı-lacivertli yönetimde Domenico Tedesco ismi üzerine yoğun bir mesai harcandığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:53

'in kritik virajında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan ve ezeli rakibinin 6 puan gerisine düşen ’de sular durulmuyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertli camiada, teknik direktör dönemi resmen sona erdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

SAMANDIRA'DA AYRILIK KARARI

Maçın ardından eleştirilerin odağındaki isim haline gelen İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Başkan ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. Gerçekleşen zirvede psikolojik olarak artık bu yükü kaldıramadığını ve takımı motive edemediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, görevinden ayrılma talebini iletti. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından taraflar yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Fenerbahçe kulübü bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek Kartal’a kulübe verdiği emekler için teşekkür etti. Bu yılın başında eylül ayında Roma ile alınan beraberliğin ardından da istifanın eşiğinden dönen, ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın ısrarlarıyla görevine devam eden Kartal’ın bu kez kararlı olduğu görüldü. Yeni teknik direktör resmi olarak atanana kadar takımın antrenörlük sorumluluğunu Dirk Kuyt üstlenecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN "TEDESCO" HAMLESİ İDDİASI

Teknik direktörlük koltuğunun boşalmasının ardından kulisler hareketlendi. Başkan Vekili Barış Göktürk’ün, Başkan Aziz Yıldırım’ı İtalya doğumlu Alman teknik direktör Domenico Tedesco’nun göreve getirilmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Daha önce Ali Koç döneminde Fenerbahçe A.Ş. yönetim kurulunda görev alan Göktürk’ün, Tedesco’yu yeniden sarı-lacivertli takımın başına aldırmak için üç temel gerekçe sunduğu iddia ediliyor:

  • Mevcut kadrodaki oyuncuların büyük kısmını yakından tanıması,
  • Geçen sezon takım forvetsiz kalmasına rağmen şampiyonluk yarışını son haftalara kadar taşımış olması,
  • Taraftarların geniş bir kesimi tarafından sevilmesi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

ESKİ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Barış Göktürk’ün Tedesco iddiası futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Göktürk’ün seçim sürecinde yaptığı açıklamalar da sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. 

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Göktürk geçmişte Tedesco’yu herkesin sevdiğini ve kendisinin de beğendiğini belirtmiş, ancak "Bir insanı sevmek onu Fenerbahçe’nin teknik direktörü yapmaya yetmez" diyerek Alman çalıştırıcıyı sarı-laciverti takımı şampiyon yapacak kapasitede görmediğini ifade etmişti. İddianın doğru çıkması durumunda, Göktürk’ün yaklaşımındaki bu keskin değişim dikkat çekti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık ağır yenilgi ve son derbi mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe'de gözler tamamen yönetimin atacağı yeni adıma çevrildi. Domenico Tedesco iddialarıyla ilgili henüz kulüp cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, sarı-lacivertli taraftarlar yeni hocanın kim olacağını büyük bir merakla bekliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'
ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#trendyol süper lig
#ismail kartal
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.