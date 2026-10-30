Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi

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İstanbul
Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet ve sahada sergilenen futbol, Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-lacivertli yönetim, 65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı alırken, Samandıra'da yeni dönem için düğmeye basıldı.
Haziran ayındaki olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, sezon başında da takımı Aykut Kocaman’a emanet etmeyi hedeflemişti. O dönem yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmayınca göreve İsmail Kartal getirilmişti. Kartal’ın vedasının ardından sarı-lacivertli kurmaylar, zaman kaybetmeden tecrübeli teknik adamı görüşme yapmak üzere İstanbul’a davet etti.
Taraflar arasında yapılacak son değerlendirmelerin ardından pürüz çıkmaması halinde Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi resmen başlayacak. Yönetimin, anlaşmanın sağlanması durumunda resmi duyuruyu hafta sonuna kadar yapması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı, imzaların atılması halinde tam 8 yıl aradan sonra yeniden sarı-lacivertli kulübün kulübesine geçecek.
Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki geçmiş kariyeri istatistiksel açıdan dikkat çekiyor:
Aykut Kocaman görüşmelerinde yaşanabilecek olası bir aksiliğe karşı yönetim B planını da hazır tutuyor. Sarı-lacivertlilerin radarına giren son isim Emre Belözoğlu oldu.
Genç teknik adamla da temas kurulduğu öğrenilirken, Belözoğlu kendisine yöneltilen sorulara, "Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz" cevabını vererek teklife açık kapı bıraktı. Kadıköy'de gözler hafta sonuna kadar yönetimin yapacağı resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.