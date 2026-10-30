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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:17

Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu. Sarı-lacivertli yönetimin listesinin ilk sırasında Aykut Kocaman yer alırken, Emre Belözoğlu seçeneği de masada tazeliğini koruyor.

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 10:17

derbisinde alınan mağlubiyet ve sahada sergilenen , 'de bardağı taşıran son damla oldu. Sarı-lacivertli yönetim, 65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı alırken, Samandıra'da yeni dönem için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi

AZİZ YILDIRIM'IN İLK TERCİHİ AYKUT KOCAMAN

Haziran ayındaki olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlık koltuğuna oturan , sezon başında da takımı ’a emanet etmeyi hedeflemişti. O dönem yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmayınca göreve İsmail Kartal getirilmişti. Kartal’ın vedasının ardından sarı-lacivertli kurmaylar, zaman kaybetmeden tecrübeli teknik adamı görüşme yapmak üzere İstanbul’a davet etti.

Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi

Taraflar arasında yapılacak son değerlendirmelerin ardından pürüz çıkmaması halinde Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi resmen başlayacak. Yönetimin, anlaşmanın sağlanması durumunda resmi duyuruyu hafta sonuna kadar yapması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı, imzaların atılması halinde tam 8 yıl aradan sonra yeniden sarı-lacivertli kulübün kulübesine geçecek.

Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi

KADIKÖY'DE PUAN ORTALAMASI 2'NİN ÜZERİNDE

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki geçmiş kariyeri istatistiksel açıdan dikkat çekiyor:

  • İlk Dönem: 3 sezon boyunca takımın başında kalan Kocaman, çıktığı 151 karşılaşmada 2.01 puan ortalaması yakaladı.
  • İkinci Dönem: 2017 yılında yeniden göreve gelen 61 yaşındaki çalıştırıcı, 46 maçta 2.07'lik bir ortalama tutturdu.
  • Anadolu Kariyeri: Malatyaspor, Ankaraspor ve Konyaspor gibi kulüpleri çalıştıran deneyimli teknik adam, bu takımlarda en fazla 1.58 puan ortalamasına ulaşabildi.
  • Son Görevi: Teknik direktörlüğe İstanbulspor'da adım atan Kocaman, son olarak Başakşehir'de görev yaptı. 1 Şubat 2021 - 4 Ekim 2021 tarihleri arasında turuncu-lacivertlilerin başında 29 maça çıkan teknik adam; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi

B PLANI: EMRE BELÖZOĞLU

Aykut Kocaman görüşmelerinde yaşanabilecek olası bir aksiliğe karşı yönetim B planını da hazır tutuyor. Sarı-lacivertlilerin radarına giren son isim Emre Belözoğlu oldu. 

Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi

Genç teknik adamla da temas kurulduğu öğrenilirken, Belözoğlu kendisine yöneltilen sorulara, "Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz" cevabını vererek teklife açık kapı bıraktı. Kadıköy'de gözler hafta sonuna kadar yönetimin yapacağı resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de yeniden Aykut Kocaman dönemi! Resmi görüşmeler başlıyor: Tarih verildi
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#ismail kartal
#aykut kocaman
#Spor
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