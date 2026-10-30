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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:10

Fenerbahçe'ye Marco Asensio şoku! Yönetimden beklenmedik hamle

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Marco Asensio hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'ye Marco Asensio şoku! Yönetimden beklenmedik hamle
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:10

Sarı-lacivertli ekibin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak peşini bırakmayan sakatlıklar yüzünden sahalardan uzak kalan İspanyol yıldız hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 

Fenerbahçe'ye Marco Asensio şoku! Yönetimden beklenmedik hamle

Sezon başında taraftar baskısı nedeniyle takımda tutulan tecrübeli oyuncu için yönetimin, devre arası transfer dönemi için kararını verdiği iddia edildi.

KIKIRDAK LEZYONU NEDENİYLE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Sezon boyunca formuna bir türlü kavuşamayan ve kas ile diz sorunlarıyla boğuşan için kulüp doktoru Ahmet Kulduk, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kritik açıklamalarda bulunmuştu.

Kulduk, oyuncunun durumunu şu sözlerle özetlemişti:

"Asensio'nun MR sonucunda diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildi. Bu lezyonun ameliyatla düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için farklı görüşlere de başvurduk. Oyuncunun da isteği bu yönde olunca ameliyatı planladık. Önümüzdeki hafta Asensio'nun ameliyatını gerçekleştirmiş olacağız."

Fenerbahçe'ye Marco Asensio şoku! Yönetimden beklenmedik hamle

Bu açıklamanın ardından kulübü resmi bir bilgilendirme yayımlayarak,

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe'ye Marco Asensio şoku! Yönetimden beklenmedik hamle

15 MAÇTA TAKIMINI YALNIZ BIRAKTI

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) büyük beklentilerle transfer edilen 'Matador' lakaplı futbolcu; diz, uyluk, çapraz bağ gerilmesi ve kronikleşen kas problemleri sebebiyle sarı-lacivertli formayla şu ana kadar tam 15 maçta sahaya çıkamadı. Devre arasına kadar da sahalardan uzak kalacak olması, teknik heyetin planlarını altüst etti.

Fenerbahçe'ye Marco Asensio şoku! Yönetimden beklenmedik hamle

REAL BETİS VE MALLORCA DEVREDE

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında taraftar tepkisi nedeniyle gönderilemeyen İspanyol oyuncuyla devre arasında yolları ayırma kararı aldı. Bu hamleyle hem yabancı kontenjanında yer açılması hem de sakatlıklarla geçen sürecin sonlandırılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'ye Marco Asensio şoku! Yönetimden beklenmedik hamle

Sarı-lacivertlilerin bu kararının ardından La Liga ekiplerinden ile Real Mallorca harekete geçerek Asensio için devreye girdi. Fenerbahçe yönetiminin, iki kulüp arasında en yüksek teklifi yapan takıma ocak ayında yıldız oyuncunun transferine onay vermesi bekleniyor.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#real betis
#Marco Asensio
#Ahmet Kulduk
#Real Mallorca
#Spor
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