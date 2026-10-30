Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrası İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktöre ilişkin merakla beklenen resmi açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Resmen duyuruldu Fenerbahçe Spor Kulübü, İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Futbol A Takımı'nın teknik sorumluluğunu geçici olarak eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Dirk Kuyt'a verdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Futbol A Takımı'nın teknik yapılanmasını değerlendirerek Dirk Kuyt'ın milli maçlar arası verilecek lige kadar teknik sorumluluğu yürüteceğini duyurdu. Kulüp, kalıcı teknik direktör arayışları için yönetim kurulu bünyesinde özel bir komite oluşturduğunu belirtti. Yönetim, taraftara birlik ve beraberlik çağrısı yaparak takımın yanında durmalarını istedi.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA KARAR ÇIKTI

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, gerçekleştirilen son Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı’nın teknik yapılanmasının masaya yatırıldığı belirtildi. İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından boşalan teknik sorumluluk görevi için sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Dirk Kuyt getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN KOMİTE KURULDU

Yönetim, geçici sürecin yanı sıra kalıcı teknik direktör arayışlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Açıklamada, yeni teknik direktörün belirlenmesi adına yönetim kurulu bünyesinde özel bir komitenin oluşturulduğu ve sürecin titizlikle, hızla ilerletileceği vurgulandı.

TARAFTARA BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Zorlu bir fikstürden geçen ve kritik maçlara hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, camiaya ve taraftarlara birlik mesajı gönderdi. Kulübün en büyük gücünün her koşulda takımın yanında duran büyük taraftar kitlesi olduğu hatırlatılan açıklamada şu çağrı yinelendi:

"Fenerbahçe’mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır. Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır. Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe’mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu inançla, Büyük Fenerbahçe Taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz."