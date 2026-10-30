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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:20

Fenerbahçe forvet transferini duyurdu! Sarı-lacivertiller Dwight Powell'ı kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Tarfin, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks forması giyen 35 yaşındaki Kanadalı oyuncu Dwight Powell'ı kadrosuna kattığını bildirdi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe forvet transferini duyurdu! Sarı-lacivertiller Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:20

Türkiye Sigorta ekiplerinden 'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Süper Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan, 'de oynadığı 9 maçta ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Tarfin, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdiğini duyurdu.

DWIGHT POWELL İMZAYI ATTI

Fenerbahçe Tarfin, son olarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks forması giyen Kanadalı oyuncu Dwight Powell'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan Dwight Powell ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fenerbahçe forvet transferini duyurdu! Sarı-lacivertiller Dwight Powell'ı kadrosuna kattı

DWIGHT POWELL KİMDİR?

Dwight Powell, 20 Temmuz 1991 tarihinde Toronto'da dünyaya geldi. Powell, kolej kariyerini Stanford Üniversitesi'nde geçirdi. 2012-2013 sezonunda PAC-12 Yılın En İyi Gelişim Gösteren Oyuncusu seçilen Powell, son senesinde ise All-Pac-12 yılın en iyi beşine girdi.

2014 NBA Draftı'nda 45. sıradan Charlotte Hornets tarafından seçilen Kanadalı basketbolcu, ardından Boston Celtics forması giydi. Aralık 2015’te Rajon Rondo ile birlikte Dallas Mavericks’e transfer olan 2.08 boyundaki oyuncu, 2019 yılında Washington Wizards maçında attığı 26 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 2021-2022 sezonunda 82 maçın tamamında süre alan Powell, 2023-2024 sezonunda ise Dallas Mavericks ile NBA Finalleri'nde mücadele etti.

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ETİKETLER
#Basketbol
#basketbol süper ligi
#euroleague
#Dallas Mavericks
#Fenerbahçe Tarfin
#Dwight Powell
#Spor
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