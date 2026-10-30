TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:05

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Franculino Dju ve Aral Şimşir'den kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor'a Franculino Dju ve Aral Şimşir'den kötü haber geldi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Dju'nun sol uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem, sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden Aral Şimşir'in ise kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Franculino Dju ve Aral Şimşir'den kötü haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:05

'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde topladığı 19 puanla 3. sırada bulunan , 10. hafta maçında pazar günü saat 16.00'da sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a yıldız oyuncuları Franculino Dju ve Aral Şimşir'den kötü haber geldi.

2 OYUNCU SAKATLANDI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcular Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Beşir, Çaykur Rizespor maçı ve antrenmanda sakatlanan oyuncuların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır. Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir’in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karar verildi: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı Gürcistan'da oynanacak!
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! Resmen duyuruldu
ETİKETLER
#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#Aral Şimşir
#Franculino Dju
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.