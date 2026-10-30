Karar verildi: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı Gürcistan'da oynanacak!

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki gidişatını yakından ilgilendiren İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasıyla ilgili merakla beklenen karar resmileşti. Siyah-beyazlı ekibin rakibiyle yapacağı zorlu müsabakanın oynanacağı şehir ve seyirci durumu netlik kazandı.

MAÇ GÜRCİSTAN'DA OYNANACAK

Alınan karara göre Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva mücadelesi Gürcistan’ın Batum kentinde oynanacak. Futbolseverlerin ve siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan tribün kısıtlamasıyla ilgili de sevindirici haber geldi. Kritik karşılaşma seyircili olarak gerçekleştirilecek.