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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:26

Karar verildi: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı Gürcistan'da oynanacak!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı kritik müsabakanın adresi ve detayları belli oldu. Mücadele Gürcistan'ın Batum kentinde ve taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Karar verildi: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı Gürcistan'da oynanacak!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:26

’ın ’ndeki gidişatını yakından ilgilendiren İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasıyla ilgili merakla beklenen karar resmileşti. Siyah-beyazlı ekibin rakibiyle yapacağı zorlu müsabakanın oynanacağı şehir ve seyirci durumu netlik kazandı.

Karar verildi: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı Gürcistan'da oynanacak!

MAÇ GÜRCİSTAN'DA OYNANACAK

Alınan karara göre Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva mücadelesi ’ın Batum kentinde oynanacak. Futbolseverlerin ve siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri olan tribün kısıtlamasıyla ilgili de sevindirici haber geldi. Kritik karşılaşma seyircili olarak gerçekleştirilecek.

Karar verildi: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı Gürcistan'da oynanacak!
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Gürcistan
#Futbol
#Batum
#Hapoel Beer-sheva
#Spor
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