CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 10. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 10. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 8 puanı bulunan TÜMOSAN Konyaspor ile 22 puanlı Galatasaray, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak kritik maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

KONYASPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, 6 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Konyaspor, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etmişti.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, 19 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Deniz Türüç, Gonçalves, Muleka

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

TÜMOSAN Konysapor-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.