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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:00

CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Konyaspor ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de Konya'da karşı karşıya gelecek. Konyaspor, seyircisi önünde lider Galatasaray'a çelme takmak isterken Galatasaray ise ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltmek istiyor. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:00

'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 10. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 10. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 8 puanı bulunan ile 22 puanlı , 'da karşı karşıya geliyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak kritik maçı hakem yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

KONYASPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, sahasında oynadığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, 6 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Konyaspor, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, 19 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

MUHTEMEL 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Deniz Türüç, Gonçalves, Muleka

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Leao, Osimhen

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI

TÜMOSAN Konysapor-Galatasaray karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Futbol
#trendyol süper lig
#tümosan konyaspor
#cihan aydın
#Spor
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