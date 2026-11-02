Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi

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İstanbul
Şampiyonluk yarışında Göztepe'ye sahasında yenilerek ağır yara alan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör koltuğu için sürdürdüğü yoğun mesaide sona geldi.
Gündemdeki pek çok adayı masaya yatıran kurmaylar, Portekiz futbolunun tecrübeli ismi Sergio Conceiçao'da karar kıldı. Yönetim kurulunda yapılan son değerlendirmelerin ardından 51 yaşındaki teknik adamın profili üzerinde tam uzlaşma sağlandı.
Kulislerden sızan bilgilere göre, sarı-lacivertli kurmaylar Sergio Conceiçao ile prensipte anlaşmaya vararak tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet etti. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi, son yüz yüze görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak kariyerinde Porto ve Al-Ittihad gibi kulüpleri çalıştıran ve agresif futbol anlayışıyla bilinen Conceiçao'nun, Fenerbahçe'deki yeni dönem için hazırlıklarına şimdiden başladığı öğrenildi.