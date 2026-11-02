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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:55

Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, kulübenin yeni patronu olarak Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ismi üzerinde tam mutabakata vardı. Deneyimli teknik adam son detayları görüşmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a davet edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:55

Şampiyonluk yarışında Göztepe'ye sahasında yenilerek ağır yara alan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör koltuğu için sürdürdüğü yoğun mesaide sona geldi. 

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi

Bilgi Okunma süresi 1 saniyeye düşürüldü.
Henüz ayrıntılar gelmedi.
Ayrıntılar gelmek üzere.
Bilgi Okunma süresi 1 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi

YENİ ADAY SERGİO CONCEİÇAO

Gündemdeki pek çok adayı masaya yatıran kurmaylar, Portekiz futbolunun tecrübeli ismi Sergio Conceiçao'da karar kıldı. Yönetim kurulunda yapılan son değerlendirmelerin ardından 51 yaşındaki teknik adamın profili üzerinde tam uzlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Kulislerden sızan bilgilere göre, sarı-lacivertli kurmaylar Sergio Conceiçao ile prensipte anlaşmaya vararak tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet etti. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi, son yüz yüze görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi

Son olarak kariyerinde Porto ve Al-Ittihad gibi kulüpleri çalıştıran ve agresif anlayışıyla bilinen Conceiçao'nun, Fenerbahçe'deki yeni dönem için hazırlıklarına şimdiden başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi
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