Fenerbahçe'de yönetim krizi! Yeni teknik direktöre göre istifalar peş peşe gelecek

Süper Lig devinde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada tüm gözler yeni sezonda takımı emanet edilecek isme çevrilmişken, yönetim kurulu içinde devam eden görüşmelerde ivme bir anda değişti.

Takımın başına geçecek yeni teknik adam tercihi, kulüp yönetiminde ciddi çatlaklara ve hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ: YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertli kurmaylar, yeni teknik direktör profili konusunda derin bir fikir ayrılığına düştü. Masadaki görüşmelerde bazı yöneticiler takımı yakından tanıyan yerli bir teknik adamla yola devam edilmesi gerektiğini savunurken, diğer bir grup ise vizyoner ve yabancı bir ismin göreve getirilmesinden yana tavır koydu. Taraflar arasındaki bu görüş ayrılığının, kulübün yeni dönem yol haritasını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM SAHAYA İNİYOR: KARARA GÖRE İSTİFALAR GELEBİLİR!

Dünkü kritik buluşmada yer almayan Başkan Aziz Yıldırım’ın, bugün gerçekleştirilecek geniş kapsamlı toplantıya katılması bekleniyor. Kulüp kulislerinden sızan bilgilere göre, Yıldırım’ın toplantıda sergileyeceği tavır ve alacağı nihai karar, yönetim içindeki dengeleri sil baştan belirleyecek.

Başkanın işaret edeceği teknik adam tercihine bağlı olarak, kendi fikirleri kabul görmeyen bazı yöneticilerin istifalarını sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen bu toplantının ardından, Fenerbahçe’nin hem saha içi hem de yönetim kademesindeki yeni dönemi resmen netlik kazanacak.