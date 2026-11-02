TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:48

Fenerbahçe'de yönetim krizi! Yeni teknik direktöre göre istifalar peş peşe gelecek

Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal ayrılığı sonrası yeni teknik adamın kim olacağı merakla beklenirken, yönetim kanadında kriz patlak verdi. İsim konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle kritik toplantı öncesi bazı yöneticilerin istifa kararı alabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe'de yönetim krizi! Yeni teknik direktöre göre istifalar peş peşe gelecek
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:48

Süper Lig devinde ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarına hız veren ’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada tüm gözler yeni sezonda takımı emanet edilecek isme çevrilmişken, yönetim kurulu içinde devam eden görüşmelerde ivme bir anda değişti.

Fenerbahçe'de yönetim krizi! Yeni teknik direktöre göre istifalar peş peşe gelecek

Takımın başına geçecek yeni teknik adam tercihi, kulüp yönetiminde ciddi çatlaklara ve hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Fenerbahçe'de yönetim krizi! Yeni teknik direktöre göre istifalar peş peşe gelecek

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ: YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertli kurmaylar, yeni teknik direktör profili konusunda derin bir fikir ayrılığına düştü. Masadaki görüşmelerde bazı yöneticiler takımı yakından tanıyan yerli bir teknik adamla yola devam edilmesi gerektiğini savunurken, diğer bir grup ise vizyoner ve yabancı bir ismin göreve getirilmesinden yana tavır koydu. Taraflar arasındaki bu görüş ayrılığının, kulübün yeni dönem yol haritasını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de yönetim krizi! Yeni teknik direktöre göre istifalar peş peşe gelecek

AZİZ YILDIRIM SAHAYA İNİYOR: KARARA GÖRE İSTİFALAR GELEBİLİR!

Dünkü kritik buluşmada yer almayan Başkan ’ın, bugün gerçekleştirilecek geniş kapsamlı toplantıya katılması bekleniyor. Kulüp kulislerinden sızan bilgilere göre, Yıldırım’ın toplantıda sergileyeceği tavır ve alacağı nihai karar, yönetim içindeki dengeleri sil baştan belirleyecek.

Fenerbahçe'de yönetim krizi! Yeni teknik direktöre göre istifalar peş peşe gelecek

Başkanın işaret edeceği teknik adam tercihine bağlı olarak, kendi fikirleri kabul görmeyen bazı yöneticilerin istifalarını sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen bu toplantının ardından, Fenerbahçe’nin hem saha içi hem de yönetim kademesindeki yeni dönemi resmen netlik kazanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı
Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!
ETİKETLER
#fenerbahçe
#teknik direktör
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#ismail kartal
#Yerli Yabancı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.