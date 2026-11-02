Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu! Dev mücadelede Fransız düdük

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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanırken, Fenerbahçe'nin sahasında Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşma öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa futbolunun iki devini karşı karşıya getirecek mücadelede görev yapacak hakemler netlik kazandı.
Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu'nda başlayacak kritik mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.
Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmada Clement Turpin'in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.