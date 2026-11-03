Yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde beklenmedik bir pürüzün ortaya çıktığı iddia edildi.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarında Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceição ile yaşanan maaş beklentisi sorunları sonrası rota yeniden yerli isimlere çevrildi ve Emre Belözoğlu listenin en güçlü adayı oldu. Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição ile sözleşme şartlarında çıkan pürüzler nedeniyle görüşmeleri askıya aldı. Sergio Conceição'nun masadaki son anda sözleşme şartlarında değişikliğe gitmesi ve maaş beklentisini yukarı çekmesi görüşmeleri tıkadı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, yabancı teknik direktör adaylarını arka plana iterek Türk teknik adamlara yöneldi. Fenerbahçe'nin yerli teknik direktör listesinde en güçlü ve favori adayın Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi. Emre Belözoğlu ile kısa süre içinde resmi temasların hız kazanması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, tecrübeli teknik adamın masadaki sözleşme şartlarında son anda değişikliğe gitmesi ve maaş beklentisini yukarı çekmesi pazarlık sürecini tıkadı. Görüşmelerin kilitlenmesi üzerine sarı-lacivertli kurmaylar, Portekizli teknik adamla olan temasları askıya alma kararı aldı.

ROTA YENİDEN YERLİ İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Yabancı teknik adam transferinde yaşanan bu pürüzün ardından yönetim, hamle haritasını güncelledi. Yabancı aday alternatiflerini arka plana iten Fenerbahçe yönetimi, yönünü yeniden Türk teknik adamlara çevirdi.

LİSTENİN EN GÜÇLÜ ADAYI: EMRE BELÖZOĞLU

Sarı-lacivertlilerin yerli teknik direktör listesinde ise sürpriz bir isim ilk sıraya yerleşti. Yönetimin gündemindeki en güçlü ve favori adayın Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi.

Daha önce de kulüpte hem futbolcu hem sportif direktör hem de teknik sorumlu olarak görev yapan genç çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi temasların hız kazanması bekleniyor.