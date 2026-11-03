TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:56

Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Sergio Conceição ile yürütülen pazarlıklarda kriz çıkması üzerine rotanın yeniden yerli isimlere çevrildiği iddia edildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:56

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarını sürdüren ’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde beklenmedik bir pürüzün ortaya çıktığı iddia edildi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarında Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceição ile yaşanan maaş beklentisi sorunları sonrası rota yeniden yerli isimlere çevrildi ve Emre Belözoğlu listenin en güçlü adayı oldu.
Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição ile sözleşme şartlarında çıkan pürüzler nedeniyle görüşmeleri askıya aldı.
Sergio Conceição'nun masadaki son anda sözleşme şartlarında değişikliğe gitmesi ve maaş beklentisini yukarı çekmesi görüşmeleri tıkadı.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, yabancı teknik direktör adaylarını arka plana iterek Türk teknik adamlara yöneldi.
Fenerbahçe'nin yerli teknik direktör listesinde en güçlü ve favori adayın Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi.
Emre Belözoğlu ile kısa süre içinde resmi temasların hız kazanması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı

Edinilen bilgilere göre, tecrübeli teknik adamın masadaki sözleşme şartlarında son anda değişikliğe gitmesi ve maaş beklentisini yukarı çekmesi pazarlık sürecini tıkadı. Görüşmelerin kilitlenmesi üzerine sarı-lacivertli kurmaylar, Portekizli teknik adamla olan temasları askıya alma kararı aldı.

Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı

ROTA YENİDEN YERLİ İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Yabancı teknik adam transferinde yaşanan bu pürüzün ardından yönetim, hamle haritasını güncelledi. Yabancı aday alternatiflerini arka plana iten Fenerbahçe yönetimi, yönünü yeniden Türk teknik adamlara çevirdi.

Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı

LİSTENİN EN GÜÇLÜ ADAYI: EMRE BELÖZOĞLU

Sarı-lacivertlilerin yerli teknik direktör listesinde ise sürpriz bir isim ilk sıraya yerleşti. Yönetimin gündemindeki en güçlü ve favori adayın olduğu öğrenildi. 

Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı

Daha önce de kulüpte hem futbolcu hem sportif direktör hem de teknik sorumlu olarak görev yapan genç çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi temasların hız kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe maçı öncesi Liverpool’a şok! Yıldız isim İstanbul’a gelmiyor
Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler kimler?
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası bir ayrılık daha! Tepkiler sonrası karar verildi iddiası
Fenerbahçe'de Kelechi Iheanacho operasyonu: Yıldız forvet için yeşil ışık yandı! Bonservisini duyurdular
Beşiktaşlı Trossard'dan Fenerbahçe derbisi itirafı
ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Türk
#Futbol
#Portekizli
#Sérgio Conceição
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.