Fenerbahçe’de Sergio Conceiçao şoku! Görüşmeler askıya alındı: İşte sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayı

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İstanbul
Yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde beklenmedik bir pürüzün ortaya çıktığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, tecrübeli teknik adamın masadaki sözleşme şartlarında son anda değişikliğe gitmesi ve maaş beklentisini yukarı çekmesi pazarlık sürecini tıkadı. Görüşmelerin kilitlenmesi üzerine sarı-lacivertli kurmaylar, Portekizli teknik adamla olan temasları askıya alma kararı aldı.
Yabancı teknik adam transferinde yaşanan bu pürüzün ardından yönetim, hamle haritasını güncelledi. Yabancı aday alternatiflerini arka plana iten Fenerbahçe yönetimi, yönünü yeniden Türk teknik adamlara çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin yerli teknik direktör listesinde ise sürpriz bir isim ilk sıraya yerleşti. Yönetimin gündemindeki en güçlü ve favori adayın Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi.
Daha önce de kulüpte hem futbolcu hem sportif direktör hem de teknik sorumlu olarak görev yapan genç çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi temasların hız kazanması bekleniyor.