Beşiktaşlı Trossard'dan Fenerbahçe derbisi itirafı

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Arsenal’da yaşadığı süreç ve transfer sürecini anlattı. İstanbul’da ailesi ve çocuklarının çok keyif aldığını söyleyen Trossard, Beşiktaş’a gelişinden şu şekilde bahsetti:

TRANSFER SÜRECİ

"Transfer sürecinde Dünya Kupası'ndaydım. Beşiktaş'ın ilgisini öğrendim. Transfer süreci 6-8 haftaya yayıldı. Dünya Kupası boyunca görüşmeler oldu. Beni gelmeye ikna eden şey kulübün isteği oldu. Kulübün kazanma tutkusunu görünce kabul ettim. Her şey çok iyi başladı. Hem ligde hem Avrupa'da çok iyi işler yapıyoruz. Gidecek daha çok yolumuz ve yapacak çok işimiz var."

"MENAJERİM HEP GÖRÜŞÜYORDU"

"Başkan ile direkt görüşmem yoktu ama menajerim hep görüşüyordu. Başkan, evinde bile ağırladı menajerimi. Kulübün 3 yıllık kontrat önermesi, beni transfer etmek için gösterdikleri tutku beni heyecanlandırdı. Beşiktaş gibi büyük bir takıma gelme isteği, en büyük taraftara gelme durumu beni heyecanlandırdı."

"ÇOK İYİ BAŞLADI"

"Yeni bir hoca, yeni oyuncular, yeni proje vardı. Bu çok iyi başladı. Çok heyecanlıyım şu an. Bu takımın sahada göstereceklerine dair de heyecanım var. Her oyuncu kupa kazanmak, şampiyon olmak ister. Ligin sonunda tepede olmak ister. Her futbolcu bunu ister. Avrupa'da en iyi yere gelmek istiyoruz. Türkiye Kupası da var. Beşiktaş her kulvarda kupa hedefler. Bu potansiyelimiz var, yapabiliriz. Daha iyi oynayabileceğimiz maçlar da vardı ama yeni bir hoca, yeni takım var, adaptasyon süreci var. Daha iyi işler yapabileceğimizi biliyorum."

ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI

"Orkun Kökçü'yü nasıl anlatırsın?"

"Hepimiz yararını görüyoruz. Çok zeki bir oyuncu. Hem solu hem sağı, final pasları çok iyi. Bir pasla kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. Takımın topa sahip olmasında çok etkili birisi. Orkun takıma, takım Orkun'a çok yardım ediyor. Sahada varlığını hissediyorum. Kısa süre içerisinde dönmesi için sabırsızlanıyorum."

"Salih Özcan'ı nasıl anlatırsın?"

"Çok iyi ilişkimiz var. Birbirimizle uğraşıyoruz. Onunla saha dışında da çok zaman geçiriyorum. Sürekli onunla böyle iyi bir ilişkimiz var. Salih sadece benimle değil, herkesle iyi. Ortamı bir arada tutan birisi. Saha içinde bir canavar."

"Vlahovic'i nasıl anlatırsın?"

"Üst düzey oyuncularla oynamayı seviyorum. 2.5 aydan beri beraberiz, iyi bir iletişimimiz var. Hem saha içi hem saha dışı birbirimizi tanıyınca iyi işler yapacağız. Üst düzey bir santrfor Vlahovic, çok çalışkan birisi. Zaman geçtikçe hem bireysel hem kollektif olarak daha iyi olacağız."

"İlhan Fakılı ile aynı bölgedesin, kendisiyle ilgili neler düşünüyorsun, neyi daha iyi yapmalı?"

"Çok kaliteli ve çok genç bir oyuncu. Hangi özelliklerini geliştirmesi gerektiğini söylemek bana düşmez. Tek tavsiyem, gözlerini açması ve tecrübelileri iyi izlemesi lazım ki kendini geliştirebilsin. Bu çok önemli bence. Geldiğinden beri inanılmaz bir gelişim gösterdi. Takımdaki herkes çok iyi, herkes gelişiyor. Hocamız bu konuda çok net ve çok katı. Herkesten en iyisini almaya çalışıyor.

FENERBAHÇE DERBİSİ

"Bence zaten en iyi özelliklerimden biri oyunu okumak, bunu kendi avantajıma kullanıyorum. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynayıp önemli bir galibiyet aldık. Bu tür galibiyetlerin daha da çok olmasını umuyorum. Her teknik direktörün kendi özellikleri, kendi stilleri var. Hepsi kazanmak için çalışıyor. Ben hepsinden bir şeyler alıyorum, aldım. Hocalar arasında kıyaslama yapmak zor, şu farklı, bu benzer diye. Her hocamın ortak noktası hücum oynatmalarıydı. Buraya gelme sebeplerimden biri Italiano'nun hücum futbolu oynatması diyebilirim."

ARSENAL İLE ŞAMPİYONLUĞU

"Arsenal ile yaşadığı şampiyonlukta ilk nerede şampiyonluğu hissettin? Unutamadığın bir anı var mı?"

"Bir anı seçmek çok zor. 4 yıl boyunca kulüpte şampiyonluğa yaklaşıyorduk. İçerideki Fulham maçından sonra o his geldi bana, bu şekilde devam edersek, nisan sonuydu, şampiyon olacağız güveni geldi. Geçen seneki oyuncuların hepsi sorumluluk almaktan kaçmıyordu her anlamda. Sonuçlar bazen kötü geldiğinde, tüm takım, hoca olmadan da toplantılar yapıyorduk. Neyi düzeltebiliriz, neden süreç böyle diye konuştuğumuz toplantılar vardı. O toplantıların şampiyonlukta etkisi çok büyük oldu."