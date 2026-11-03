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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:44

Celtic - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde grupta üst turları hedefleyen Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde İskoçya’nın köklü temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Zorlu 90 dakikanın hakemi UEFA tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Celtic - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:44

’nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz , kritik bir virajda İskoçya deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların deplasmanda ile oynayacağı zorlu mücadelenin hakem kadrosu netleşti.

Celtic - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

DÜDÜK ALMAN HAKEM SASCHA STEGEMANN'DA

UEFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre, Celtic ile Beşiktaş arasında oynanacak bu kritik karşılaşmayı Almanya Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetecek. 

Celtic - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa arenasında yoluna kayıpsız devam etmek ve kritik bir deplasmandan avantajla dönmek isteyen Beşiktaş, zorlu Celtic Park atmosferinde sahne alacak.

Maç Tarihi: 5 Kasım Perşembe

Maç Saati: 23.00 (TSİ)

Yayın Kanalı: / Tabii

Celtic - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
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ETİKETLER
#TRT 1
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#celtic
#Sascha Stegemann
#Spor
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