Celtic - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

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İstanbul
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, kritik bir virajda İskoçya deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların deplasmanda Celtic ile oynayacağı zorlu mücadelenin hakem kadrosu netleşti.
UEFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre, Celtic ile Beşiktaş arasında oynanacak bu kritik karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetecek.
Avrupa arenasında yoluna kayıpsız devam etmek ve kritik bir deplasmandan avantajla dönmek isteyen Beşiktaş, zorlu Celtic Park atmosferinde sahne alacak.
Maç Tarihi: 5 Kasım Perşembe
Maç Saati: 23.00 (TSİ)
Yayın Kanalı: TRT 1 / Tabii