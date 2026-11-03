Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası bir ayrılık daha! Tepkiler sonrası karar verildi iddiası

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yaşanan hareketli günler hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'de, ezeli rakip Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin sarsıntısı sürerken, kulüpte peş peşe ayrılık kararları alınıyor.

Önce teknik direktör İsmail Kartal ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde, şimdi de yönetim ve taraftar baskısıyla karşı karşıya kalan Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in görevinden ayrılması gündeme taşındı.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ, KOLTUĞA DİRK KUYT GEÇTİ

Galatasaray derbisinin ardından yönetimle bir araya gelen teknik direktör İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını iletmişti. Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz" denilmişti.

Kartal'ın ayrılığının ardından boşalan teknik sorumluluk görevi için ise kulübün efsane isimlerinden Dirk Kuyt ile anlaşılmıştı. Sarı-lacivertliler, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alacağını duyurmuş, yeni teknik direktör arama sürecinin ise oluşturulan özel bir komite tarafından hızla yürütüldüğünü açıklamıştı.

OKLAR OĞUZ ÇETİN'E ÇEVRİLDİ

Teknik direktörlük koltuğundaki değişim rüzgarları sürerken, Fenerbahçe'de üst üste gelen istikrarsız sonuçlar ve sezon başındaki yeni transferlerin beklenen katkıyı verememesi bardağı taşırdı. Taraftarların ve camianın tepkilerinin odağındaki isim haline gelen Futbol Direktörü Oğuz Çetin, başarısız transfer sürecinin baş sorumlusu olarak gösteriliyor.

Sezon başında kadro yapılanmasını bizzat yürüten Çetin'e yönelik artan eleştirilerin ardından, deneyimli futbol adamının kısa süre içinde sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrılması beklendiği iddia edildi. Konuyla ilgili Fenerbahçe yönetiminden henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.