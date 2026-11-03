Fenerbahçe'de Kelechi Iheanacho operasyonu: Yıldız forvet için yeşil ışık yandı! Bonservisini duyurdular

Süper Lig'de sezonun ilk bölümünde beklenen istikrarı yakalayamayan ve teknik direktörlük koltuğuna Sergio Conceiçao'yu getirmeye hazırlanan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye bastı.

Sezon başında kadroya katılan golcülerden istenen katkının alınamaması, sarı-lacivertlileri gol yollarında acil bir takviye yapmaya yönlendirdi.

MURİÇ VE LUKAKU BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Vedat Muriç ve Romelu Lukaku ikilisi, Fenerbahçe formasıyla geride kalan haftalarda istikrarlı bir grafik çizemedi.

Vedat Muriç: Her ne kadar 7 kez gol sevinci yaşasa da, bu gollerin 4'ünü tarihi 8-0'lık Eyüpspor karşılaşmasında kaydetti. Süper Lig'deki 10 maçın 6'sında suskun kalan Kosovalı forvet, son üç mücadelede ise formayı yedek kulübesine kaptırdı.

Romelu Lukaku: Sarı-lacivertli formayla çıktığı 9 lig maçında yalnızca 1 kez fileleri havalandırabilen Belçikalı yıldız, taraftarda hayal kırıklığına sebep oldu.

Bu tabloda hücum hattındaki üretkenlik sorununu çözmek isteyen yönetim, kurmaylarıyla birlikte dünya pazarında ve yerelde ince eleyip sık dokuyarak arayışlarını hızlandırdı.

BURSASPOR'UN YILDIZI IHEANACHO RADAR'DA

Fenerbahçe'nin forvet arayışlarında gündeme gelen ilk ve en çarpıcı isim, sezon başında 1. Lig ekibi Bursaspor'un Celtic'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kelechi Iheanacho oldu.

Trendyol 1. Lig'de fırtınalar estiren 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor; çıktığı 13 maçta kaydettiği 16 gol ve 3 asistlik muazzam performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Üst üste 12 maçta gol atarak ligde kırılması güç bir seriye imza atan Iheanacho, geçtiğimiz günlerde Bandırmaspor karşılaşmasında bu seriye veda etse de 16 golle gol krallığı yarışının zirvesindeki yerini koruyor.

"TEKLİF GELİRSE SATABİLİRİZ" AÇIKLAMASI VE BONSERVİS BEKLENTİSİ

Bursaspor kulüp başkanı Enes Çelik'ten gelen "Uygun teklif gelmesi halinde oyuncumuzu satabiliriz" yönündeki açıklamalar, transfer sürecini hızlandıran en büyük etken oldu.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Bursaspor yönetiminin gol kralı oyuncusu için Fenerbahçe'den oldukça yüklü bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Teknik direktörlük koltuğuna Sergio Conceiçao'yu oturtmaya hazırlanan sarı-lacivertli idarecilerin, hoca belirsizliğinin resmen giderilmesinin ardından Iheanacho transferini bitirmek için resmi temasları hızlandırması bekleniyor.